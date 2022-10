La prochaine fois qu’il quittera sa cellule de la maison d’arrêt de Seysses, ce sera pour retrouver sa maison de Cagnac-les-Mines, le 9 novembre pour la très attendue reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté ce mardi une énième demande de libération de Cédric Jubillar, en détention provisoire depuis le 18 juin 2021 pour le meurtre de sa femme.

Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, s’est volatilisée du domicile familial dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Au moment de sa disparition, cette infirmière, mère de deux jeunes enfants, avait décidé de divorcer et de refaire sa vie avec un autre homme. C’est son mari, Cédric, qui a prévenu les gendarmes de sa disparition au petit matin. Il a été interpellé et mis en examen six mois plus tard. Malgré de vastes recherches, aucune trace de Delphine Jubillar n’a été retrouvée. Son mari clame son innocence, ses avocats stigmatisent « un dossier vide ».









Mais les juges d’instruction et les enquêteurs ne croient pas à la disparition volontaire de l’infirmière. Ils ont mis l’amant de Delphine hors de cause ainsi que l’ex-compagne de ce dernier.

La reconstitution du 9 novembre à Cagnac répond à une demande de longue date des avocats du suspect n° 1.