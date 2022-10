Il était toujours en fuite ce mardi matin. Mobilisée lundi soir pour un forcené armé qui était retranché dans un appartement de la rue de Fougères, la police de Rennes était toujours à la recherche de l’individu ce mardi matin. D’après les informations de 20 Minutes, un différend a éclaté entre un homme âgé de 26 ans et un de ses voisins de 37 ans qui se trouvait sur son balcon. Le plus jeune des deux, qui habite dans le même immeuble, est revenu avec une arme et a tiré aux abords de cette résidence située en retrait de cet axe bordant le parc des Gayeulles.

Le Raid a été appelé rapidement pour entrer en contact avec le forcené. Le périmètre était rapidement bouclé et plus personne ne peut entrer ou sortir de ce complexe de petits immeubles situé tout près de la station-service. Les unités spéciales ont quitté les lieux vers 21h30 après avoir constaté le départ du forcené. D’après nos informations, il n’y aurait pas eu de blessé. Le tireur présumé, déjà connu de la police pour des conflits de voisinage, a été identifié et était toujours recherché ce mardi. Son appartement a été fouillé mais l'homme était déjà parti.

Les riverains ont pu regagner leur logement dans la soirée, après plusieurs heures à être tenues à l’écart de la résidence. « On nous a dit de dégager, qu’il y avait un mec armé », expliquait un témoin de la scène à 20 Minutes. Les policiers étaient alors cachés, les armes à la main. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.