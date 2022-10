Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Journée de grève interprofessionnelle, les réseaux SNCF et RATP impactés

Attention à la galère pour vous délacer en train ou en RER ce mardi… Avec la journée de grève interprofessionnelle lancée, la circulation des trains régionaux sera perturbée, avec un TER et un train Intercités sur deux en moyenne en France, ainsi que sur les réseaux d’Ile-de-France. Le trafic TGV ne sera touché qu’à la marge. L’appel à la grève a été lancé jeudi par la CGT, premier syndicat représentatif à la SNCF, et SUD-Rail, le troisième, pour demander des hausses de salaires et protester contre les réquisitions dans le secteur de l’énergie, alors que d’autres secteurs pourraient se mobiliser ce jour-là. Les chauffeurs routiers se joindront notamment au mouvement.

En pleine vague de Covid-19, début de la vaccination contre la grippe

Si la grippe pensait pouvoir se cacher derrière le Covid-19, c’est raté. La France lance aujourd’hui sa campagne de vaccination contre la grippe, les autorités espérant éviter une lourde épidémie dans un contexte sanitaire déjà marqué par une vague de Covid-19. Les personnes ciblées pourront se faire vacciner gratuitement contre la grippe chez un médecin, une pharmacie, un infirmier ou une sage-femme. Ces personnes comprennent essentiellement les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les obèses sévères (IMC supérieur à 40) et les patients atteints de certaines maladies chroniques comme le diabète.

Sacré Ballon d’or 2022, Karim Benzema, une revanche qui vient de loin

Enfin auréolé… Comme pressenti depuis des mois, Benzema a remporté le Ballon d’or à une écrasante majorité, devenant le premier joueur français couronné depuis Zinédine Zidane en 1998. Ce dernier lui a remis le trophée, avec une accolade tout en discrétion : « Je suis ravi, il est pour toi Karim ». Maintenant, objectif coupe du monde : « J’ai toujours de l’ambition, j’aimerais gagner la coupe du monde avec l’équipe de France, parce que ce sont des choses qui restent », a-t-il déclaré.