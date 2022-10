07h42 : Les plateformes de covoiturage font le plein

Avec les pénuries de carburants, les habitudes changent. Le réseau BlaBlaCar Daily observe ainsi une hausse de 30 % des demandes pour être passager depuis les grèves dans les raffineries. Même son de cloche du côté de Karos, qui compte 600.000 utilisateurs en France. La plateforme a enregistré un pic d’inscription le week-end du 8 octobre. Elle a même constaté 44 % de nouveaux utilisateurs le lundi 10 octobre au matin.

Patrick Robinson Clough, patron de Citygo, une application de covoiturage urbaine basée dans les métropoles de Paris et sa périphérie, Lille, Lyon et Marseille, a quant à lui observé une augmentation de 42 % des inscriptions et un doublement du nombre de conducteurs entre le 3 et le 10 octobre.