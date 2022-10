De passage ce lundi au Salon de l’Auto, porte de Versailles, Emmanuel Macron avait peut-être l’œil rivé sur une partie bien spécifique des véhicules présentés : leur réservoir. Alors que près d’un tiers des stations-essence du pays sont encore en difficulté, malgré les réquisitions de grévistes, le président français a réclamé une solution « le plus vite possible » pour « régler » la crise.

Vers 17 heures, il a donc réuni à l’Elysée la Première ministre Elisabeth Borne et les membres du gouvernement concernés. L’occasion de faire « un point de la situation », notamment avec les ministres Bruno Le Maire (Economie), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique), Christophe Béchu (Transition écologique), Clément Beaune (Transports) et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, indique l’Elysée.









Porte de Versailles, il avait éludé les questions sur le mouvement de grève interprofessionnelle prévu mardi. « Je suis aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui en ont assez de cette situation », « on va continuer de faire le maximum », a-t-il affirmé. « Je veux que ça se règle le plus vite possible », a-t-il ajouté, répondant « je sais » à un journaliste qui lui demandait si la crise s’aggravait. Il n’a pas donné davantage de précisions sur ce que l’exécutif comptait faire.