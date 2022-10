L’alerte a été donnée vers 18h15. Un homme serait retranché dans un appartement de la rue de Fougères, non loin du rond-point des Gayeulles, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). D’après nos informations, le forcené serait armé et ne serait pas seul retranché dans l’appartement. Les forces de l’ordre ignorent pour l’heure s’il s’agit d’une prise d’otage. Le RAID a été appelé et se rend sur les lieux où l’homme est retranché.





Rapidement, un périmètre de sécurité a été établi par la police. Les quelques curieux qui se trouvaient aux abords de la scène ont été invités à quitter les lieux. « On nous a dit de dégager, qu’il y avait un mec armé », explique un témoin à 20 Minutes. Les policiers étaient alors armés et cachés derrière leur véhicule ou armés de bouclier, précise ce même témoin.

Plus d’informations à venir…