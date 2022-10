Attention, sujet sensible. La liste des produits autorisés, interdits ou sous réserve à la vente pour l’édition 2022 de Strasbourg Capitale de Noël a suscité des débats et des polémiques la semaine dernière. Parmi les produits bannis des chalets, on trouvait initialement la raclette, le champagne, des ponchos, des bottes de Noël, des serre-tête, des grogs de Noël.

Cette liste était selon la mairie un document de travail et provisoire et n’aurait pas dû être publiée dans la presse, sa parution a agité bien au-delà de Strasbourg comme le renoncement de Bordeaux à son sapin de Noël en 2020. L’erreur de communication s’est transformée en emballement médiatique et tentative de récupération politique. Mais a permis aux uns et aux autres de se demander ce que l’on devait ou non trouver ans les chalets de la capitale alsacienne.

