Le mouvement de grève perdure dans les raffineries, occasionnant toujours de lourdes perturbations pour près d’un tiers des stations-service et de nombreux automobilistes. Invitée de France Info ce lundi, la secrétaire confédérale de la CGT, Catherine Perret, a donné de nouvelles indications sur la mobilisation, et balayé l’appel d’Elisabeth Borne.

« Les niveaux de grève sont très majoritaires, entre 60 et 80 % des salariés qui font tourner les raffineries », a-t-elle expliqué. Présente lors d’une assemblée générale à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), elle pointe du doigt l’accord signé par la CFDT et CFE-CGC : « La majorité des salariés ont décidé que le niveau d’augmentation [proposé par Total] n’était pas suffisant : ça veut dire que les deux syndicats signataires de l’accord sont minoritaires auprès des salariés. »









« N’est pas Maurice Thorez qui veut »

La secrétaire confédérale de la CGT a aussi répondu à la Première ministre Elisabeth Borne, qui demandait dimanche soir aux grévistes de « respecter l’accord majoritaire et de ne pas bloquer le pays » sur TF1. « Quand on appelle à la reprise du travail, c’est qu’on a satisfait la totalité des revendications pour lesquelles on était en grève », rappelle-t-elle.





🔴DIRECT 🗣La CGT poursuit la grève chez Total, E. Borne appelle à la reprise du travail ➡️ "N'est pas Maurice Thorez qui veut ! Quand on appelle à la reprise du travail, c'est qu'on a satisfait la totalité des revendications", cingle Catherine Perret. "La grève est majoritaire." pic.twitter.com/1XMaMAbOIl — franceinfo (@franceinfo) October 17, 2022



« Or, ce sont seulement les salariés en grève qui ont décidé que les négociations à 5 % d’augmentation, c’était très largement insuffisant, ils demandent 10 %. […] N’est pas Maurice Thorez qui veut », a-t-elle ajouté, avant de conclure : « Plus vite on gagnera, plus vite tout le monde pourra reprendre une vie normale. »