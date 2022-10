« Je suis allé jusqu’à Chartres chercher mon carburant ! ». Pour Victor, jeune francilien, la voiture est nécessaire dans son travail au quotidien. Il suit donc chaque jour les prévisions des disponibilités autour de chez lui. Mais rien, pas une station lui assure un approvisionnement. En fin de semaine dernière, Victor a donc dû se déplacer à plus d’une centaine de kilomètres afin d’espérer remplir son réservoir. Espérer, car une fois sur place, il n’est pas si certain que les stations marquées comme disponibles le soient vraiment.

Cela nous oblige à nous poser plusieurs questions : comment les disponibilités des stations-service sont-elles recensées et les prévisions sont-elles si fiables ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Chaque jour, un nouveau chiffre est publié par le ministère de la Transition écologique et annonce les nouvelles disponibilités - ou les non-disponibilités - des stations où trouver du carburant. Toutes ces données sont mises à jour sur un site du gouvernement, nommé simplement « Prix des carburants ». Au-delà des prix, le service met en ligne les différentes ruptures de stock, carburant par carburant. Prenons l’exemple ce mardi de la station Esso de Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine. Il est indiqué sur le site que la station se trouve actuellement en rupture de gazole, de SP95, ainsi que de SP98.

Alors comment ça marche ? Sur le portail du gouvernement, les stations-service sont tenues deux fois par jour d’indiquer leurs disponibilités : une fois avant 8 heures et la seconde fois avant 16 heures. « Les données sont ensuite exportées et traitées par les services du ministère afin de les agréger par département et d’obtenir le pourcentage de stations en difficulté », poursuit le ministère de la Transition écologique. Seulement, cette déclaration reste optionnelle en temps normal.

Le devoir quotidien des stations

Ce n’est seulement qu’en cas de tensions sur les réserves, comme celles que nous connaissons actuellement, que la déclaration peut devenir obligatoire… mais seulement pour les stations qui vendent plus de 500 m3 par an [500.000 litres, Ndlr.]. Cela concernerait 9.800 stations sur 11.000 en France. Avec ça, le ministère de la Transition écologique s’assure une information en temps réel des disponibilités.

Seulement, d’après nos confrères du Monde, toutes les données traitées par le site « Prix du carburant » ne sont pas mises à jour quotidiennement, contrairement à ce qu’affirme le ministère. Sur la carte du quotidien qui utilise les données du portail gouvernemental, certaines stations n’ont pas vu d’actualisation depuis déjà plusieurs jours. Au Total Access de La Châtre (Indre), par exemple, les données pour le gazole et le sans-plomb manquent depuis dix jours. Idem sur le site du gouvernement.

Quid des cartes interactives ?

D’autres sites et applications jouent de leurs côtés sur la collaboration entre utilisateurs pour mettre en ligne avec réactivité les stations ouvertes et les carburants disponibles. Même fonctionnement que pour l’application de navigation Waze, ça sera aux autres automobilistes de signaler les changements sur une station : pénurie, réapprovisionnement ou rupture d’un carburant spécifique. C’est notamment le cas de la carte « Pénurie mon essence », géré par l’application Essence & Co. C'est d'ailleurs cette carte qu'utilise 20 Minutes pour vous aider à trouver de l'essence près de chez vous.

Seulement, ces cartes présentent aussi quelques limites. Dans le cas d’Essence & Co, l’utilisateur doit par exemple se trouver à moins de trois kilomètres de la station, indique son site. Par ailleurs, ces cartes reposent essentiellement sur les signalements des automobilistes et ne peuvent pas promettre d’être à jour en temps réel et partout en France. Des petites surprises peuvent donc être à prévoir au moment d’arriver en station.