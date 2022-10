Le service a pu reprendre ce lundi matin sur la ligne de métro B de Lyon après un énième incident survenu dimanche. La ligne n’a pas circulé de toute la journée, contrairement aux prévisions du gestionnaire qui annonçait une reprise du trafic vers 18 heures.

« La panne provient des équipements de communication (sonorisation et interphonies) indispensables au bon fonctionnement d’une ligne automatique », indiquait dimanche soir Keolis, précisant que les « équipes informatiques et maintenance, accompagnées des industriels qui ont développé les nouveaux systèmes de la ligne B, avaient démonté et testé tous les équipements » afin que les rames puissent repartir ce lundi matin.





⚠️En raison d'un incident technique, la ligne B ne circule pas. Les équipes TCL sont mobilisées.

Des bus relais circulent entre Part-Dieu et Gare d'Oullins.

Reprise estimée à 14h.







Cette panne est la huitième enregistrée sur le réseau depuis un peu moins de deux mois et l’automatisation de la ligne B. La semaine dernière, le président du Sytral Bruno Bernard a annoncé une remise de 25 % sur les abonnements TCL pour le mois d’octobre en réponse à ces nombreux dysfonctionnements.