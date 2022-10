Je vous demande de vous arrêter. Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a haussé le ton lundi, affirmant qu’il fallait « libérer les dépôts de carburants et les raffineries » bloqués par les grévistes depuis près de trois semaines. Dans la foulée de ces déclarations, le ministère de la Transition énergétique a annoncé de nouvelles réquisitions de personnel dans les dépôts de Feyzin (Rhône) et de Mardyck (Nord).

« Le temps de la négociation est passé. Il y a eu une négociation, il y a eu un accord, cela veut dire qu’il faut que force reste à la voix majoritaire », a déclaré Bruno Le Maire au micro de BFMTV, en référence à l’accord conclu la semaine dernière entre TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, mais que la CGT rejette.









« Inacceptable et illégitime »

La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite lundi sur cinq sites, a indiqué le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini. « C’est inacceptable et c’est illégitime », a jugé Bruno Le Maire, ajoutant qu’il fallait « libérer les dépôts de carburants, libérer les raffineries qui sont bloquées et utiliser les moyens de la réquisition ».

La semaine dernière, le gouvernement avait déjà réquisitionné des salariés de plusieurs dépôts de carburants pour soulager la pression sur les stations-service, dont plus de 30,1 % étaient encore en difficulté d’approvisionnement dimanche soir, en rupture de stock pour au moins un produit.

Bruno Le Maire a évoqué un « impact réduit » pour la journée de lundi. « Notre pays a besoin de fermeté et d’autorité, c’est comme cela que nous rétablirons l’ordre », a-t-il martelé sur BFMTV, ajoutant que la CGT méritait « un mauvais point » pour « le blocage du pays ».