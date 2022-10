Chat alors ! Des policiers menant une perquisition à Nogent-sur-Oise ont eu la surprise d’y découvrir un peu plus de 14.500 euros, cachés dans la litière du chat. Le Parisien rapporte cette histoire ce dimanche, en précisant que la somme « en grosses coupures », était placée « dans une petite boîte, posée dans le salon, destinée au félin ».









Les forces de l’ordre ont trouvé « un peu plus de 370 g de cannabis, sous forme de résine et d’herbe, répartis en sachet et disséminés » au domicile d’une femme âgée d’une cinquantaine d’années. Cette dernière avait presque 2.500 euros sur elle lorsqu’elle a été emmenée au commissariat.

Elle a écopé d’une peine de neuf mois de prison avec sursis au titre de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, et l’argent saisi. Le chat, lui, a été innocenté.