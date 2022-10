On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Le chanteur Mikaben meurt à sa sortie de scène à Bercy





Le 16 juillet 2018, à Paris. La salle polyvalente AccorHotels Arena, et son enseigne lumineuse, vue de l'extérieur la nuit. - Clément Follain / 20 Minutes





Drame en plein concert samedi soir à l’Accord Arena de Paris. Le concert était attendu par leurs fans : six ans après leur séparation, les membres de Carimi se retrouvaient sur scène, où ils avaient invité pour l’occasion le chanteur Mikaben, Michael Benjamin à l’état-civil. Tous ensemble, ils devaient célébrer les 20 ans du groupe. Peu avant 23 heures, le chanteur haïtien s’ est écroulé en sortant de la scène. Les secours sont arrivés rapidement sur place et ont tenté de réanimer l’artiste, en vain.

L’info en plus : La Star Ac a retrouvé son public samedi soir sur TF1. Près de cinq millions de téléspectateurs se sont réunis devant l’un des plus célèbres télécrochets de France.

2. Une ado de douze ans retrouvée morte dans une valise à Paris





Une voiture de police à Paris (illustration) - Chang Martin





Le corps d’une adolescente de 12 ans a été découvert, vendredi soir, dans une malle retrouvée rue d'Hautpoul, dans le 19e arrondissement. Les parents de la victime avaient signalé sa disparition dans l’après-midi, s’étonnant qu’elle ne soit pas rentrée du collège. Six personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire macabre. Parmi elles, une femme vue qui fait office de principale suspecte.

L’info en plus : Ce n’était pas une corrida, mais une fête votive. Un taureau a escaladé les tribunes et percuté une spectatrice samedi à Aigues-Mortes (Gard).

3. La marche des insoumis sous le soleil

La marche des insoumis « contre la vie chère et l’inaction climatique » a rassemblé entre 30.000 (selon la préfecture) et 140.000 personnes (selon les organisateurs). Jean-Luc Mélenchon y a pourtant vu le « jour un d’un cycle jamais vu dans notre pays » et a annoncé le début d’un « nouveau Front populaire ». « Vous allez vivre une semaine comme on n’en voit pas souvent, c’est la grande conjonction, c’est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès », a assuré l’ancien candidat à la présidentielle, peu avant 15h30 depuis un camion au milieu des manifestants.

L’info en plus : Côté essence, rien de neuf. Gouvernement et Medef déplorent la poursuite du mouvement. CGT et FO campent sur leurs positions. Le résumé de la journée ici.

4. Nouveau week-end de frappes en Ukraine





Le ministre de la Défense Sebastien Lecornu. - Olivier Matthys/AP/SIPA

Pas de trêve entre l’Ukraine et la Russie. De nouveaux bombardements ont touché dimanche la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine. Belgorod, la capitale de la région éponyme, sert de hub à l’armée russe, qui y regroupe matériels et troupes avant de les expédier sur le front ukrainien. L’aéroport a notamment été ciblé par ces frappes. La veille, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a indiqué que la France va « former jusqu’à 2.000 soldats ukrainiens » sur son sol.

L’info en plus : Lors d’un discours au congrès du Parti communiste à Pékin, le président chinois Xi Jinping a assuré dimanche que la Chine chercherait à réunifier Taïwan pacifiquement, mais sans jamais renoncer « à l’usage de la force » si besoin.

5. Un dimanche de Classico





Karim Benzema a ouvert le score contre le Barça ce dimanche après-midi. - THOMAS COEX

PSG-OM, le classique du championnat de France, c’est ce soir. Avec pour une fois un réel suspense, puisque l’ogre parisien, en tête du championnat, est moins souverain depuis quelques semaines alors que les affaires extra-sportives se multiplient. En face, l’OM va bien et s’est même mis à gagner en Ligue des champions. A suivre ce soir sur 20 Minutes bien sûr. Tout comme vous avez pu vivre le classico espagnol cet après-midi, qui a vu le Barça être terrassé par le Real (3-1) de l’inévitable Benzema. A revivre ici.

L’info en plus : On termine par un sourire. Gaël Monfils et Elena Svitolina ont annoncé samedi être devenus les parents d’une petite fille prénommée Skaï. Félicitations aux heureux parents (et au petit Lucien, venu agrandir la famille de 20 Minutes).