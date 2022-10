Les services de police ont averti les organisateurs de la marche contre la vie chère dimanche à Paris des risques de présence de personnes de l’ultra gauche ou de « gilets jaunes » ultra qui voudraient faire dégénérer la manifestation, a-t-on appris samedi de source policière. « La marche contre la vie chère et l’inaction climatique » est organisée entre la place de la Nation et celle de la Bastille à l’appel notamment de LFI, du PS et d’EELV.

Gérald Darmanin décide de rester à Paris

Les services de police nourrissent de « vraies craintes » face « à la venue de personnes violentes de l’ultra gauche, des ultra ''gilets jaunes'' qui voudraient perturber la manifestation », a-t-on ajouté de source policière.

Signe d’une certaine inquiétude entourant le déroulement de cette manifestation, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui avait prévu de se rendre dans le Nord ce week-end, a décidé de rester à Paris.

Plusieurs milliers de personnes sont attendues à cette marche et une mobilisation des forces de l’ordre conséquente est prévue.