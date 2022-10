Et ça continue, encore et encore. La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite sur les cinq sites, indique samedi matin à l’AFP Eric Sellini, le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini.

La grève avait d’ores et déjà été prolongée jusqu’à mardi et mercredi dans les raffineries de Normandie et de Donges tandis que « le mouvement a été reconduit dans les trois établissements » de la Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Rhône) et de Flandres (Nord), a ajouté Eric Sellini, sans plus de précisions.









Plusieurs sites comptent poursuivre le mouvement jusqu’à faire la jonction avec la journée de « mobilisation et de grève » interprofessionnelle de mardi à laquelle ont appelé la CGT, FO, Solidaires et la FSU.