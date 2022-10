On n’a parlé que d’eux à la rentrée. Cette année, 4.500 profs contractuels ont été recrutés pour faire face au manque d’enseignants titulaires. Et ils n’ont bénéficié que de quelques jours de formation avant de prendre leur poste.

Après plus d’un mois et demi de cours, certains se sentent déjà plus à l’aise dans leur classe. D’autres ont encore besoin de prendre leurs marques. Et quelques-uns ont déjà démissionné, car ils ont compris que ce métier n’était pas fait pour eux.

Vous êtes prof contractuel recruté pour la première fois cette année, à quel niveau ? Avez-vous reçu une formation ? Vos collègues vous ont-ils aidé à prendre votre poste ? Quel bilan tirez-vous de votre mois et demi d’exercice ? Qu’est-ce qui vous semble le plus dur : la gestion de classe, la disparité de niveau des élèves, la préparation des séquences ? Qu’appréciez-vous dans ce métier ? Allez-vous honorer votre poste jusqu’à la fin de l’année ou pensez-vous démissionner ? Si vous vous sentez bien dans ce nouveau métier, envisagez-vous de passer un concours de l’enseignement pour devenir titulaire ?