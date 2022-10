Station-service, ton univers impitoyable. L’heure n’est pas à l’amélioration de la situation à la pompe : la Confédération des grossistes de France (CGF) a prévenu jeudi soir que les livraisons des clients des grossistes allaient être « sévèrement et généralement compromises à partir de vendredi » si la pénurie de carburant perdure.

« Les entreprises du commerce de gros sont logées à la même enseigne que tout automobiliste et sont confrontées aux mêmes écarts géographiques », s’alarme la CGF, dont une enquête auprès de ses adhérents révèle leur « inquiétude grandissante ».









« De réels risques d’arrêt d’activité »

85 % des membres de l’organisation ne disposent pas personnellement de cuve de carburant et, en moyenne, un plein permet de circuler entre deux et cinq jours selon le kilométrage et la fréquence de rotation. Pour ceux qui possèdent une cuve, les stocks permettent de tenir entre trois et 15 jours. Ces grossistes « craignent de réels risques d’arrêt d’activité à l’approche de la fin de semaine si la situation des livraisons ne s’améliore pas », assure la CGF.

« L’attente à la pompe des conducteurs des grossistes et le temps passé à chercher une station approvisionnée sont du temps de travail rémunéré et non productif, occasionnant des heures supplémentaires pour la réalisation des tournées. Certaines entreprises ont avancé tôt le matin (04h00) les horaires de prise de service », poursuit-elle. Un tiers des stations-service françaises rencontre des difficultés d’approvisionnement.