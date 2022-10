Airbnb a trouvé une nouvelle solution pour empêcher les locataires d’organiser des fêtes à l’insu des propriétaires. La plateforme a annoncé qu’elle allait permettre aux hôtes de mieux contrôler le bruit de leur location de manière à empêcher les nuisances sonores qui peuvent gêner le voisinage. Elle va leur mettre à disposition un détecteur de bruit, rapporte BFM Immo.





« Les hôtes de plus de 60 pays et régions, dont la France, ont désormais la possibilité de s’équiper d’un détecteur de bruit Minut gratuit et de bénéficier de trois mois d’abonnement offert afin d’améliorer la surveillance sonore de leur logement », annonce Airbnb dans un communiqué. L’idée est qu’ils puissent suivre à distance le bruit du logement et détecter si des seuils importants sont dépassés.





Airbnb collabore avec @MinutHQ afin de donner les moyens aux hôtes de mieux anticiper et prendre en charge tout problème de nuisances sonores. https://t.co/6w6k2Qrg6p — Airbnb France (@airbnb_fr) October 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







La vie privée des locataires est préservée

« Ce dispositif comprend également l’intégration d’alertes sonores de Minut à l’outil de messagerie d’Airbnb, afin d’accélérer et de simplifier la résolution de tout potentiel incident sonore entre hôtes et voyageurs », ajoute la plateforme dans le communiqué. Comment ça marche ? L’hôte fixe un seuil de décibels qui ne doit pas être dépassé. Si cela est le cas, une notification arrive automatiquement sur l’outil de messagerie d’Airbnb. L’hôte et le voyageur sont donc tous les deux informés et peuvent régler la situation dans les meilleurs délais.





La société tient à préciser que la confidentialité des locataires est préservée. Les appareils analysent le bruit et effectuent un signalement si besoin mais « n’enregistrent ni ne transmettent les sons et les conversations. » Les hôtes doivent obligatoirement prévenir les locataires de l’installation de l’appareil dans le logement. À la suite d’un test du dispositif à Prague, Airbnb affirme qu'« un seul rappel peut suffire à résoudre rapidement un problème de nuisance sonore potentiel, les hôtes et les voyageurs trouvant une solution dans les vingt minutes suivant la détection pour 100 % des alertes de bruit ».