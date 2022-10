Pas l’choix, faut y aller. Les véhicules chargés de transporter du carburant seront autorisés à circuler ce week-end compte tenu des difficultés actuelles. Le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune a annoncé la prolongation de cette mesure pour « faire face aux besoins d’assurer au mieux l’approvisionnement en carburant ».

#Carburants | Face aux difficultés, nos transporteurs routiers sont essentiels : pour faciliter les livraisons de carburant et nos approvisionnements, j’ai prolongé les mesures exceptionnelles leur permettant de circuler davantage ce week-end et les prochains jours. pic.twitter.com/DP0fxqfNfy — Clement Beaune (@CBeaune) October 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un arrêté relatif « à la flexibilité des temps de conduite quotidien, hebdomadaire et bihebdomadaire » a aussi été pris, pour une durée d’une semaine, toujours dans le but de faciliter livraisons et approvisionnements. Le communiqué du ministère a par ailleurs « salué l’engagement exceptionnel des acteurs du transport routier », en demandant « aux préfets une attention particulière dans l’approvisionnement en carburants des professionnels du transport, qui sont stratégiques pour le fonctionnement de notre pays et de notre économie ».