Les allers-venues des camions-citernes ont repris ce vendredi matin à la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui appartient au groupe Esso, au lendemain de la levée de la grève. Certains camions vont jusqu’à Nice livrer le précieux carburant à des stations de la marque mais aussi aux autres clients, centrales d’achat et grandes enseignes de distribution en contrat avec la raffinerie. « En temps normal, ce sont 120 camions d’expédition par jour qui partent d’ici », explique Lionel Arbiol, délégué CGT, qui n’a pas encore fait le décompte de la journée. La voie terrestre n’est pas la seule à alimenter les stations d’essence depuis Fos. Les plus gros volumes partent en effet par oléoduc et par wagons. Un pipeline dessert ainsi les dépôts pétroliers de la vallée du Rhône, de la région lyonnaise et de la Côte d’Azur. Quant au train, il permet d’approvisionner le Sud-Ouest via Toulouse.

« Nous sommes en mesure d’approvisionner le marché », assure-t-on à la communication du groupe Esso. Est-ce à dire que les automobilistes vont pouvoir reprendre le chemin des stations d’essence, sans plus aucune file d’attente ? Rien n’est moins sûr à écouter la CGT : « Cela va dépendre de la frénésie, si beaucoup de camions-citernes viennent, il n’y aura plus rien en quatre à cinq jours », estime Lionel Arbiol. Car les expéditions puisent actuellement dans les stocks de la raffinerie, à savoir le 1,1 million de m3 (soit 1,1 milliard de litres) de capacité de stockage de produits finis, si tant est que les cuves soient pleines.









Pas de production avant plusieurs semaines

« Nous allons continuer les importations de produits finis », rassure de son côté Esso, qui admet aussi que « tout est toujours question d’offre et demande ». Autrement dit, si la demande est forte, il peut y avoir des répercussions sur l’offre en période de tensions. Or il va falloir « plusieurs semaines » à Esso avant de redémarrer sa propre production à Fos, plus petite raffinerie de France, après ce long arrêt durant la grève, presque trois semaines. « Une raffinerie, ce n’est pas un bouton 'in' et 'off', rappelle-t-on chez Esso, c’est un site Seveso. Un redémarrage sans risques et en sécurité se fait en plusieurs étapes. »

« Cela ne s’arrête pas et ne redémarre pas en un tour de clé, explique aussi Lionel Arbiol. Il y a tout un processus de montée en température, en pression, pour que le pétrole se distille en différents produits. » Il table sur bien trois semaines, s’il se réfère à la précédente grève contre la réforme des retraites. « Cette grève-ci est la plus importante que nous ayons connue à Fos », avance Lionel Arbiol, qui se félicite que le mouvement ait « mis en lumière le sujet des superprofits et de l’augmentation des salaires ». « Sans notre mobilisation, l’amendement ne serait pas largement passé à l’Assemblée, certains députés qui avaient les yeux fermés les ont ouverts », lance-t-il.

Du côté du site TotalEnergies à La Mède, la grève est reconduite jusqu’à vendredi soir. Le paysage n’est ainsi pas encore au retour à la normale pour l’ensemble des stations-service du territoire qui distribuent chaque jour 118 millions de litres d’essence, selon les chiffres de l’Ufip Énergies et Mobilités (organisation professionnelle rassemblant les sociétés énergétiques et pétrolières). Ce qui correspond à environ 5 millions de pleins par jour, à l’une des 11.000 stations-service de France.