Dans les eaux agitées du golfe de Gascogne, la silhouette du sous-marin russe n’est pas passée inaperçue. Mais que faisait-il au large de la Bretagne en cette fin de mois de septembre ? La marine nationale l’ignore. Pour les forces françaises, l’essentiel était ailleurs. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, la Marine explique comment sa frégate multimissions Normandie, basée à Brest (Finistère) a pisté le sous-marin russe. Alors que les combats font rage en Ukraine, le passage d’un sous-marin des forces de Vladimir Poutine au large des côtes françaises a été pris très au sérieux.

Dans sa vidéo, la Marine fait surtout la promotion de sa frégate, expliquant « disposer de capteurs extrêmement performants » avec ses sonars et son hélicoptère Caïman. Le navire serait ainsi capable de suivre le sous-marin russe même si celui-ci était amené à plonger dans le golfe de Gascogne. « Nous nous devons de contrôler les activités militaires qui s’y déroulent », explique le capitaine de frégate Thomas Vuong.





En septembre, la frégate multimissions (FREMM) Normandie a accompagné un sous-marin russe dans le golfe de Gascogne. Retour sur cette manœuvre réalisée en parfaite coordination avec nos alliés. ⤵️ pic.twitter.com/bwjllimMSt — Marine nationale (@MarineNationale) October 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’escorte de l’appareil a été réalisée en accord avec les forces alliées. Un patrouilleur espagnol a suivi le sous-marin quand il évoluait au large de la péninsule ibérique. Et les forces britanniques ont pris le relais de la France quand l’appareil russe a dépassé le Finistère. Pourquoi le sous-marin était-il présent dans la zone ? D’après le préfet maritime de l’Atlantique interrogé par Le Télégramme, le transit des sous-marins par cette zone « n’est pas rare ». Ce qui est plus beaucoup plus rare, c’est de les observer en surface.