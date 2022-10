Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les négociateurs de la CGT ont quitté vers 2 heures du matin ce vendredi les premières négociations menées entre les syndicats et la direction de TotalEnergies, insatisfaits des propositions d’augmentations salariales faites par le groupe pétrolier pour tenter de sortir de la grève et de mettre fin à la pénurie de carburant. « Les propositions qui sont sur la table sont largement insuffisantes », a déclaré Alexis Antonioli, un négociateur CGT, dénonçant une « mascarade », avant de quitter le siège du groupe à la Défense pour aller dormir. Mais à l’intérieur sont restés les négociateurs de deux syndicats réformistes et majoritaires, CFE-CGC et CFDT, qui pourraient selon les négociateurs de la CGT signer un accord avec la direction… comme ce fut le cas chez ExxonMobil.

Face aux réquisitions dégainées par le gouvernement pour contrer la grève dans l’industrie pétrolière, la CGT a décidé jeudi, avec FO, Solidaires, FSU ainsi que des mouvements de jeunesse, d’organiser une journée de « mobilisation et grève » interprofessionnelle mardi, en dépit du mécontentement d’une partie de l’opinion.

Cette journée d’action « pour l’augmentation des salaires et la défense du droit de grève », concernera « les raffineries, l’agroalimentaire, les crèches, les transports publics, l’énergie et le nucléaire, (…) l’éducation, la santé, le commerce… », a énuméré Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT à l’issue d’une rencontre intersyndicale au siège de la centrale à Montreuil (Seine-Saint-Denis).









Le bras de fer final est engagé. Jeudi, le comité d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a voté pour citer Donald Trump à comparaître. Ne pas déférer à une citation du Congrès est un délit fédéral, mais le chronomètre joue en faveur de Donald Trump. Selon les experts juridiques, la question a peu de chance d’être résolue avant les midterms (élections de la mi-mandat) du 8 novembre. Si les républicains, qui sont nettement favoris, redeviennent majoritaires à la Chambre, ils dissoudront le comité. Les ennuis politiques de Donald Trump seraient alors terminés, mais l’ancien président resterait sous la menace de la vaste enquête, séparée, du ministère de la Justice.