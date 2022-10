Onze heures, sortie d’une réunion désagréable au bureau. Et là, au milieu de l’open space, votre super animal de compagnie au poil soyeux vous attend prêt à bondir dans vos bras pour vous redonner le sourire. C’est peut-être le rêve de tout propriétaire de chien, chat et autre boule de poils : pouvoir se pavaner au bureau avec son animal. Une chose est sûre : Robert votre labrador aura toutes les qualités pour amuser la galerie et faire oublier toutes les tensions en interne. Depuis plusieurs mois, des collectivités comme Grenoble ou Nice ont d’ailleurs autorisé certains agents à ramener leurs animaux. La Mairie de Paris y pense désormais.

Et vous, aimeriez-vous venir au bureau avec votre animal ? Pensez-vous qu’il arriverait à s’adapter à la vie de l’entreprise et à s’intégrer ? Peut-être l’avez-vous déjà amené au travail ? Si vous n’avez pas d’animal mais que vous les adorez, pensez-vous que ça serait l’occasion de jouer avec une petite bête sympathique ? Avez-vous peur que ça vous déconcentre ? A l’inverse, vous détestez les animaux et préférez ne pas voir votre open space se transformer en parc à chiens ? Peut-être êtes-vous allergiques ? Racontez-nous tout !