Adossée à un mur, dans le parking souterrain aux effluves d’essence qui jouxte la station-service du Carrefour Bonneveine, Sabrina attend, les bras croisés. Voilà bientôt deux heures que la jeune femme observe, impuissante, le ballet de voitures qui défilent sous ses yeux. Sa voiture est garée juste derrière elle. Sabrina est tendue. Elle doit aller au travail, avant de se rendre au plus vite au chevet de sa grand-mère souffrante. Mais elle ne peut pas. Il est 11 heures du matin et sa voiture est à sec. Sabrina a donc été dans la station-service la plus proche, sans s’attendre à vivre cette situation.









En effet, Sabrina est conseillère en clientèle dans une banque du centre-ville. Et, depuis ce jeudi matin, seules certaines catégories professionnelles ont le droit de faire le plein d’essence dans cette station-service du 8e arrondissement. Ce mercredi, dans la soirée, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé avoir pris un arrêté réquisitionnant certaines stations-service du département « pour l’approvisionnement de services prioritaires ». Dans le département, entre 6 heures et midi, cinq stations-service Carrefour et deux stations Total sont réservées à ces professions, dont celle-ci, la seule à Marseille.

« Je dois attendre de rentrer dans la bonne case »

Sabrina a bien tenté de convaincre les deux policiers chargés de vérifier les métiers de chaque automobiliste qui se présente à la pompe. « Je leur ai dit que ça rentrait dans la direction régionale des finances publiques, explique-t-elle. Les gens qui travaillent là-bas n’ont pas plus intérêt que moi à avoir de l’essence. Juste, ce sont des cadres. Mais les policiers m’ont dit non. Même si je trouve normal que certaines professions aient accès en priorité, je trouve ça aussi un peu aberrant. Encore une fois, on attend d’être considéré, en espérant qu’il me reste du gazole. Il y aurait du monde, je ne dis rien. Mais là, il y a personne. Je dois attendre que quelqu’un qui rentre dans les cases se présente, avant que moi-même, je rentre dans la bonne case. »

Derrière elle, le défilé de voitures est en effet discipliné, calme et peu abondant, à mille lieues des scènes anarchiques qui sont ces derniers jours le lot quotidien des pompistes et autres chercheurs d’or noir. Les deux policiers dépêchés pour l’occasion font arrêter chaque voiture et demandent aux automobilistes de fournir un justificatif de leur profession. Des pompiers, des infirmiers, mais aussi des douaniers, des salariés d’opérateurs de téléphone, des cheminots ou encore des agents de services funéraires, c’est un drôle d’inventaire à la Prévert qui est autorisé à défiler sous les yeux des forces de l’ordre. Avec, souvent, au bout de la pompe, un certain soulagement.

« Dès que je sors, je vais pouvoir reprendre le boulot »

« Je suis venu ici par hasard, confesse Mickaël. Je suis sur la réserve. Mais comme je travaille dans la recherche, je peux faire le plein ! » Dans son taxi médicalisé, Charles respire. « C’est simple : je ne travaille pas depuis mardi. Dès que je sors, je vais pouvoir reprendre le boulot. » « Je l’ai appris sur un groupe WhatsApp d’infirmiers libéraux, explique Yoann, infirmier libéral. L’Etat aurait dû faire ça bien avant, mais comme d’habitude, ils ont mis du temps à réagir. J’ai le plein à moitié, mais j’en profite. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. »

Comme Yoann, certains préfèrent être prévoyants. « Monsieur l’agent, je suis infirmière et j’ai un bidon dans le coffre pour mon mari, demande Céline. Est-ce que je peux en prendre pour lui ? » Refus des forces de l’ordre. A la pompe, Céline s’inquiète. « Tout le monde va avoir un problème à un moment donné. Moi, je vais devoir donner ma voiture à mon mari pour qu’il se déplace. » « Pardonnez-moi, j’ai la voiture de ma fille, qui est infirmière, et en panne. Est-ce que je peux faire le plein ? », demande une dame. « Il faut que ce soit elle qui vienne », rétorque un policier. « Et moi, je travaille en Ehpad, mais je n’ai pas de carte », s’inquiète un scootériste… qui ne pourra pas passer dans ce lot de privilégiés.

« Ma femme ne peut même pas marcher »

Profitant d’un moment de flottement et d’inattention des forces de sécurité, Sabrina, qui est remontée dans sa voiture, se glisse discrètement dans la file d’attente, dans le dos des forces de l’ordre, entre deux voitures. Une fois à la pompe, la jeune femme, soulagée, préfère tourner le dos au compteur. « J’ai gagné une demi-heure, sourit-elle. A ce niveau-là, je peux payer 3 euros le litre. Mais je ne préfère pas regarder. Ça va faire mal. » Quelques secondes passent. Elle se retourne et repose la pompe. « Toute cette attente pour donner au final 107 euros ! Vous vous rendez compte ? »

Une « chance » qui ne sera pas donnée à tout le monde. Derrière, un couple de personnes âgées avance sans s’arrêter vers la station-service. Un policier les stoppe. « La pompe à essence est réservée jusqu’à midi aux personnes prioritaires », leur rappelle-t-il. Le conducteur, agacé, brandit une carte handicapée. « Et ce n’est pas prioritaire ça ? Ma femme ne peut même pas marcher. » « C’est une carte pour le stationnement, monsieur, rétorque le policier. Il va falloir attendre midi. Garez-vous avec les autres sur le côté. » La file d’attente de fin de réquisition s’allonge, au fil des minutes.

11h50. Les policiers quittent les lieux. Dans dix minutes, c’est le retour à la réalité. « Maintenant, il va y avoir la bagarre », souffle un automobiliste, sûrement médium à ses heures perdues. En une fraction de seconde, la quiétude dans la station-service redevient mirage. L’anarchie règne dans la file d’attente. Les voitures se font face et certains tentent de doubler leurs voisins. La queue s’allonge à une vitesse effrénée, au point d’occuper une grande partie du parking du supermarché. Un bazar qui durera jusqu’au lendemain. La station-service est en effet réquisitionnée tous les matins jusqu’à samedi.