Il y a deux ans, 20 Minutes interrogeait ses lecteurs niçois sur les bâtiments de la ville qu’ils jugeaient « les plus laids ». Et les réponses avaient été nombreuses. Certaines architectures développées ces dernières années ne laissent pas indifférent. Y a-t-il eu des excès ? De mauvais choix ? « L’urbanisation de la Côte d’Azur est riche d’enseignement, dans le mieux comme dans le pire », commente Giovanni Fusco, directeur du laboratoire Espace du CNRS et de l’université Côte d’Azur.

Était-elle mal cadrée ? Une « Agence d’urbanisme azuréenne » vient d’être créée et « il était temps », selon le chercheur. Cette structure, dont l’université est l’un des partenaires, a été imaginée pour accompagner les collectivités en fonction des « évolutions sociétales, économiques, sanitaires, technologiques » et des « nouvelles exigences environnementales », explique Christian Estrosi. Et, à ce jour, 25 communes de la métropole ont d’ores et déjà délibéré pour solliciter leur adhésion. Permettra-t-elle d’éviter de nouveaux écueils ? Explications avec l’urbaniste Giovanni Fusco.

L’ouverture de cette agence est-elle une bonne nouvelle ?

Oui, c’est une très bonne nouvelle. C’était la seule grande ville de France, avec Montpellier, qui n’en avait pas. Alors qu’il existe cinquante structures de ce genre dans le pays. Il y a donc une prise de conscience et c’est tant mieux. C’est le lieu où, tout naturellement, tous les acteurs du territoire, c’est-à-dire les collectivités locales, les chambres consulaires, des universitaires, des associations, convergent pour discuter des questions urbaines, avoir une veille sur la ville et ses enjeux. Il ne s’agit pas d’un organisme qui va faire les plans, mais qui produit de la connaissance. C’est un élément essentiel. Je ne vois pas comment on pourrait s’en passer aujourd’hui avec la complexité de la « grande ville », de la métropolisation.

Elle va permettre d’empêcher des catastrophes ?

Ce n’est pas sûr ! Il y a des territoires dans lesquels il y avait des agences et où, pourtant, des choses pas très agréables ont été faites. Mais elle offrira une connaissance nécessaire. Déjà sur l’Histoire. On habite un territoire qui a eu un rôle très important dans l’urbanisme français. Il faut bien s’en rendre compte. Déjà au XIXe siècle, lorsque nous étions encore dans le royaume de Sardaigne, avec l’expérience des plans régulateurs. Mais également au XXe siècle, avec la loi Cornudet de 1919 [les villes de plus de 10.000 habitants, toutes celles du département de la Seine, les stations balnéaires, les villes artistiques et les villes sinistrées devaient se doter d’un "plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension"], qui était promue par Robert de Sousa, venu s’installer à Nice.

Qu’est ce qui a été fait sur la Côte d’Azur ?

L’urbanisation de la Côte d’Azur est variée, riche d’enseignement, dans le mieux comme dans le pire, et structuré par une pluralité de centres. Et si l’on prend un peu de recul historique, elle a été rapide. Elle s’est organisée au cours d’un siècle, voire un siècle et demi, ce qui est peu. C’est parfois allé très, voire trop vite. Il n’y a qu’à comparer la ville de Nice à la ville de Cagnes-sur-Mer, et on se rend compte qu’on a affaire à deux réalités. Elles n’ont pas eu la même histoire. Il y a eu beaucoup moins de réflexion urbanistique à Cagnes-sur-Mer, où le développement s’est fait beaucoup plus rapidement.









Et ces dernières années ?

Nous avons une exiguïté de l’espace, une rareté du foncier, qui a fait que le mouvement moderne, le modernisme, pendant les Trente Glorieuses, a fait moins de dégâts qu’ailleurs. Vous ne trouvez pas, sur la Côte d’Azur, de grands ensembles comme ceux que vous trouvez à Marseille ou à Lyon. Tant mieux. Par contre, sur la Côte d’Azur, comme à Marseille notamment, il y a eu une relative incapacité à concevoir un modèle d’urbanisation pour les collines et pour le périurbain. D’où certains problèmes de mobilité, d’artificialisation du territoire, ou encore de risques naturels. A partir des années 1960-1970, il y a eu aussi une certaine tendance à confondre urbanisme et promotion immobilière. Il ne faut pas lui faire la guerre, elle fait partie des mécanismes qui produisent la ville mais, lorsque vous vous êtes en charge de l’urbanisme, il faut être capable de contraindre les promoteurs pour qu’ils puissent contribuer à apporter des solutions aux problèmes qui se posent. De l’espace public à la maîtrise du foncier, de la “ville des courtes distances”, dont on parle beaucoup aujourd’hui, aux formes de la périurbanisation, de la protection des paysages à celle des écosystèmes.

C’est-à-dire qu’il faut imposer plus de règles à la promotion immobilière ?

Plutôt que des règles, des négociations, et à condition qu’on sache ce qu’on veut. Il faut avoir une vision de la ville, savoir ce qu’on veut faire dans chaque quartier, comment configurer ses espaces publics, ses espaces verts, son système de mobilité… Les Britanniques le font très bien. Ils ont bien moins de règles qu’en France, négocient et savent très bien ce qu’est le bien commun et où amener le promoteur. La collectivité doit être claire dans sa vision, sur les qualités qu’elle attend.

Quels sont les écueils à éviter pour l’avenir ?

J’en vois plusieurs. Il y a bien sûr la question de la transition énergétique, cette fameuse “ville des courtes distances”, une ville sobre, économe et qui utilise des solutions simples, low-tech. Avec la requalification de l’espace public, le tramway et un peu d’attention aux commerces, nos centres-villes peuvent y parvenir. La situation est bien plus difficile dans les zones périurbaines, plus éparpillées, dépendantes de l’automobile et avec une segmentation fonctionnelle plus forte. Il faut trouver une manière de recoudre ces territoires, une différente organisation des services et des commerces, tout en assurant la proximité. Il faut reconcevoir quelque chose… et la question reste ouverte. Il y a ensuite la question de la protection des milieux et des paysages, les trames vertes et bleues au sein de nos villes, mais également le patrimoine diffus dans tous nos quartiers. Et il y a, bien évidemment, la question de “la qualité de vie totale”, développée par plusieurs chercheurs en Europe : la qualité de vie doit exister pour tous, les enfants, les jeunes, les familles, les séniors, pour les classes aisées, moyennes, populaires, les SDF, les résidents et les touristes. En quatrième lieu, il y a le fait de vivre avec les risques, avec les contraintes de notre territoire. Se préparer, anticiper, même ce qui n’est pas facilement prévisible ou pas prévisible du tout. Il faut une démarche proactive pour assurer la résilience de nos territoires face aux aléas naturels et technologiques, mais également éviter la fragilité du tissu économique ou l’obsolescence rapide des projets urbains. Il y a finalement un dernier enjeu, où l’Agence aura tout son rôle, et l’Université avec elle : nous avons un défaut de connaissance sur nos territoires urbains et nous devons le combler, pour intervenir avec conscience sur les problèmes et ne pas nous faire dépasser par le cours des évènements.