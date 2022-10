Un épisode climatique « extraordinaire », « exceptionnel », qui a occasionné des dégâts considérables, sur les maisons comme sur les voitures. Le groupe mutualiste Covea, qui regroupe les assureurs GMF, Maaf et MMA, estime à « un peu plus de 80.000 » le nombre de véhicules impactés par la grêle en Gironde le 20 juin dernier. Avec un coût moyen estimé entre « 3.000 et 4.000 euros » par véhicule, la facture totale devrait s'établir autour de 280 millions d’euros.









A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Covea, qui traite pour sa part environ 20.000 dossiers de véhicules grêlés en Gironde, a ouvert au début du mois de juillet à Mérignac dans la banlieue de Bordeaux, un gigantesque centre d’expertise et de réparation temporaire, de 1.800 m2, avec son partenaire Dent Wizard, spécialiste de la réparation et du débosselage. « Nous avons 4.500 réparateurs en France, mais l’objectif de ce type de plateforme de débosselage est d’apporter une réponse complémentaire, dans le but d’accélérer la prise en charge et la réparation » explique David Thevenot, animateur des réseaux automobiles Covea. Deux autres centres plus petits, à Saint-André-de-Cubzac et Cestas, complètent le dispositif en Gironde.

8.000 véhicules transiteront par le centre de Mérignac

A son ouverture, le centre de Mérignac est monté jusqu’à 175 expertises de véhicules par jour, avec six lignes de lumière (passages lumineux dans lesquels les véhicules sont analysés par les experts), avant que le rythme ne redescende un peu. En tout, quelque 8.000 véhicules transiteront par ce « giga centre ». « Cela fait une quinzaine d'années qu'on utilise des structures de débosselage, mais c'est la première fois qu'on ouvre un site aussi important, puisqu'il faut répondre à une volumétrie significative » assure David Thevenot.

A ce jour, environ 70 % des véhicules traités par Covea ont été expertisés, et 10 à 15 % réparés. « On pousse au maximum vers le débosselage sans peinture, car c’est une solution légère, propre, écologique et économique » ajoute David Thevenot. Un travail minutieux, qui se fait entièrement à la main.

« Nous voulons automatiser beaucoup plus »

Cette année, Covea innove à double titre, en expérimentant également pour la première fois un scanner « spécial grêle ». Après avoir collé des gommettes sur l’ensemble de la carrosserie, pour délimiter chaque partie du véhicule, ce dernier avance sous un tunnel où il est entièrement scanné. En quelques secondes, le nombre d’impacts de grêle, avec un code couleur différent selon le diamètre, s’affiche sur l’écran d’ordinateur de l’opérateur. La machine en a comptabilisé… 712 sur cette Peugeot.





La localisation des impacts de grêle s'affiche en quelques secondes sur l'écran. - Mickaël Bosredon

« Pour le moment, c’est une expérimentation, insiste David Thevenot. Nous comparons toutes nos expertises, réalisées par un cabinet bordelais, avec le passage en tunnel, dans le but de vérifier la solidité de l’expertise par scanner. Notre objectif est de construire le modèle de demain, dans lequel nous voulons automatiser beaucoup plus, pour simplifier le processus et aller plus vite. Tout le monde sera gagnant. »

400.000 « dossiers grêle » sur toute la France, dont 20 % à Bordeaux

Tout le monde, y compris les experts ? « Assurément, positive David Thevenot. Nous pourrons ainsi libérer les experts qui se déplaceront plus facilement sur site, chez les clients ou en carrosserie. Sur un événement climatique comme celui-ci, les experts sont submergés de travail, dépassés, et une expertise humaine dure vingt minutes, c’est pénible, fatigant, surtout quand on en fait quinze par jour comme sur ce site de Mérignac. » Le scanner pourra fonctionner, lui, sans discontinuer de 8 heures à 20 heures. D’une valeur de 150.000 euros, il ne sera toutefois efficace que pour « des événements de masse ».

Des événements de masse qui sont amenés à revenir de plus en plus souvent. Les assureurs s’y préparent. « Nous sommes sur une année 2022 exceptionnelle, à Bordeaux comme sur l’ensemble de la France, analyse David Thevenot. Chez Covea, nous en sommes déjà à 108.000 dossiers grêle pour les véhicules en France, c’est quatre à cinq fois plus que ce que l’on traite d’ordinaire, cela va rester dans les annales. Pour l’ensemble des assureurs, cela représente environ 400.000 dossiers au niveau national, dont 20 % sur Bordeaux. Toute la chaîne automobile est mobilisée, ce qui n’est pas sans conséquence sur les délais. Ça va être, très, très long. »

Installation d’une cabine géante de peinture

Tellement long que pour accélérer le processus, Dent Wizard va équiper dès le mois de novembre le centre de Mérignac « d’une énorme cabine de peinture, d’une taille qui n’a encore jamais été installée en France » annonce le directeur de l’entreprise Alexandre Sabet d’Acre. Même si le carrossier privilégie le débosselage sans peinture, l’épisode de grêle girondin a été d’une telle intensité, que 60 % des véhicules devront tout de même y passer.

Les temps de réparation sur chaque véhicule peuvent aller d’une journée à une semaine. Cela représente encore des mois de travail, et le centre de Mérignac, éphémère, n’est pas encore prêt de fermer. « On espère finir le chantier d’ici à la fin de l’année », estime le directeur de Dent Wizard. « 2023 » précise-t-il.