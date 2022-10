La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier a fermé pour six mois une salle de prière à Obernai (Bas-Rhin) ce jeudi matin, indique dans un communiqué la préfecture du Bas-Rhin. La mesure avait été demandée par le ministère de l’Intérieur. Gérald Darmanin qui avait lancé fin septembre la procédure de fermeture administrative de la mosquée, accusée de faciliter « la diffusion d’une idéologie radicale », selon le ministère de l’Intérieur. La salle est tenue par l’association Franco maghrébine et africaine d’Obernai (AFMAO).

L’imam de la mosquée, arrivé en 2017, est « connu pour se livrer à un prosélytisme radical dans le Bas-Rhin depuis une douzaine d’années », a assuré la place Beauvau à l’AFP, confirmant une information du Figaro. Il manifeste « une hostilité évidente envers la société française, multiplie les propos provocateurs et hostiles aux valeurs républicaines et encourage les fidèles dans cette vision radicale », ajoute le ministère de l’Intérieur.

Dans le détail, il est reproché à l’imam, aux yeux de Beauvau, de « diffuser un islam salafiste », de « légitimer la polygamie », « d’appeler la discrimination à l’encontre des juifs, des homosexuels et des femmes », de « légitimer la violence envers les caricaturistes » et de « se réjouir des attentats avec des propos complotistes », les attribuant à « l’Etat français, islamophobe ».

Le ministère de l’Intérieur affirme que, sous son influence, plusieurs jeunes fréquentant la mosquée se sont « radicalisés » et que certains ont « quitté la France pour aller étudier dans des écoles coraniques, en Égypte ou au Yémen ». L’Association AFMAO, qui gère ce lieu de culte est par ailleurs accusée de « cautionner » les « propos » et les « agissements » de cet imam, « qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation ou modération » de sa part. Contactée par l’AFP, l’AFMAO n’a pas répondu dans l’immédiat.

« Une toute petite association »

« Obernai est une ville de 12.000 habitants, nous avons deux mosquées, une franco turque, qui peut accueillir 100 à 120 personnes, qui fonctionne très bien, et une autre gérée par l’Association franco maghrébine et africaine d’Obernai. C’est une toute petite association qui compte je pense 10 à 15 membres, pour laquelle nous avions mis à disposition un local il y a quelques années pour un lieu culturel », a noté le maire de la ville Bernard Fischer, en poste depuis vingt et un ans. « Mais ça s’est transformé petit à petit en mosquée. Elle ne rassemble qu’un tout petit cercle de personnes qui viennent y prier, cinq à dix personnes », a-t-il poursuivi. « Nous avions eu deux alertes de personnes qui nous avaient fait remonter des doutes. Et il y a quatre mois j’avais informé l’association que je souhaitais récupérer le local, situé en plein milieu de l’endroit où on organise d’autres événements, le 31 décembre prochain. Ils m’avaient répondu qu’il n’y avait pas de problème. Mais en tout cas je ne connais pas les individus visés par le ministère de l’Intérieur. »

Le Conseil régional du culte musulman a indiqué de son côté ne pas connaître cette mosquée, qui n’est pas membre de l’instance. « Ces deux dernières années, 23 lieux de cultes séparatistes ont été fermés », a tweeté Gérald Darmanin.