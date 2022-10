La situation se tend sur le front des carburants à Toulouse et en Haute-Garonne. Au point que le préfet Etienne Guyot a pris a pris un arrêté mercredi, réservant quatre stations-service à des professions ciblées, uniquement sur « des créneaux horaires définis ». Il s’agit des pompes des centres Leclerc de Saint-Orens, Rouffiac et Villemur-sur-Tarn (de 6 heures à 8 heures et de 20 heures à 22 heures) et d’Estancarbon (de 6 heures à 7h30).

Les véhicules de pompiers, forces de l’ordre et professionnels de santé sont évidemment concernés. Mais il y a d’autres professions auxquelles on pense moins qui rentrent logiquement dans la liste prioritaire : les contrôleurs aériens mais aussi les démineurs et les agents des prisons de Seyssses et de Muret par exemple.

Le préfet en profite pour appeler « au civisme et à la responsabilité de chacun » en demandant « de respecter les priorités d’approvisionnement qui sont fixées ». Il rappelle aussi que « les achats de carburant préventifs sont préjudiciables au bon fonctionnement des stations-service ».