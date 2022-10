Pénurie de carburant : Maintien des blocages à TotalEnergies et premières réquisitions chez ExxonMobil

Les appels à la « responsabilité » d’Emmanuel Macron n’ont rien changé. La situation restait au point mort chez TotalEnergies où les grévistes ont refusé mercredi soir une proposition de la direction pour lever les blocages de dépôts de carburants, quelques heures après une première réquisition lancée par le gouvernement chez Esso-ExxonMobil afin de ravitailler les stations-service franciliennes à sec. Au terme d’une nouvelle réunion au siège de TotalEnergies à la Défense, les grévistes ont refusé fermement une proposition de débloquer les livraisons tôt jeudi matin, comme condition à l’ouverture dans la foulée de négociations salariales. Dans le même temps, le ministère de la Transition énergétique a lancé la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt de carburants de la raffinerie d’ExxonMobil Port-Jérôme/Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime). Et d’autres pourraient suivre. Suivez les dernières infos en temps réel sur notre live dédié.

Macron sur France 2 : Le président veut éviter une escalade nucléaire et se dit prêt à des réquisitions sur le carburant

Le monde face à la menace nucléaire de Vladimir Poutine. Les Français secoués par les pénuries de carburant. Le combat des femmes et de la jeunesse en Iran. Emmanuel Macron était l’invité de l’émission L’Evénement, sur France 2, mardi soir. Pendant une heure, il a assuré défendre les intérêts de la France et de la démocratie. Le chef de l’Etat a assuré vouloir « éviter toute escalade » nucléaire, et promis des systèmes de défense anti-aérienne à Kiev. Sur le carburant, il a appelé à la « responsabilité » et promis un retour à la normale « dans le courant » de la semaine prochaine. Enfin, la France se tient « aux côtés » des manifestants iraniens, insiste Macron, qui dit son « admiration » pour les « femmes » et les « jeunes » qui manifestent depuis la mort d’une jeune femme trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran.









Guerre en Ukraine : L’ONU condamne largement la Russie pour ses « annexions illégales »

L’ONU est une nouvelle fois presque unie contre la Russie. L’Assemblée générale a condamné mercredi avec une majorité « écrasante » les « annexions illégales » de territoires ukrainiens, et envoyé selon Joe Biden un « message clair » à Moscou. Les 193 Etats membres réunis en urgence depuis lundi ont adopté cette résolution avec 143 voix pour, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afrique du Sud. Les cinq Etats qui ont voté contre sont, sans surprise, la Russie, la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua.