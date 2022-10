La faculté qu’ont les escrocs de s’adapter à l’actualité est incroyable, il faut au moins leur reconnaître ça. Et avec des prix de carburants boostés par la pénurie qui touche actuellement le territoire, certains se sont dit qu’il y avait peut-être quelque chose à gratter aux automobilistes en quête d’essence bon marché. 20 Minutes a ainsi découvert une belle arnaque à la carte TotalEnergies qui circule sur les réseaux sociaux.

« Quand c’est trop beau, c’est qu’il y a un loup », aurait pu dire Martine Aubry si elle était tombée sur l’offre proposée par un certain Thomas Reygaerd, alias@ReygaerdT, sur Twitter. Sur son compte, récemment créé sur la plateforme, l’individu assure, dans un français douteux, qu'« avec cette augmentation explosive des prix de carburant nous vous avons trouvez (sic) quelques solutions pour un bon moment à vous de profiter ». Et cette « solution » prend la forme de cartes d’essence prépayées, valables dans les stations TotalEnergies.

Cartes d’essence et cannabis

Il y a beaucoup de signes qui ne trompent pas pour déterminer qu’il s’agit d’une arnaque. La photo de profil pour commencer, volée sur le site internet d’une entreprise spécialisée dans le remplacement de pare-brise. Les photos des soi-disant cartes à vendre, toutes identiques. Les hashtags utilisés qui n’ont rien à voir avec l’offre et qui brassent très large pour appâter le plus d’internautes possible. Le renvoi vers le compte@ludo9196, sur la messagerie cryptée Telegram. Compte qui, en cherchant un peu, apparaît sur le profil Twitter d’un certain « Luc Fournier », spécialisé dans le commerce de stupéfiants, notamment de cannabis…

Intrigué et taquin, 20 Minutes a fait semblant de mordre à l’hameçon. S’ensuivit un échange surréaliste en DM sur Twitter. Notre interlocuteur nous assure d’abord que tout est parfaitement légal et que les cartes proviennent d’une « une entreprise opérant dans la logique (sic) et les transports. » Il nous balance ensuite la liste des tarifs, particulièrement alléchants. Grosso modo, pour 1 euro payé, on obtient 3 euros d’essence. Et ses « cartes », il les vend entre 300 et 2.000 euros. Bien sûr, notre interlocuteur refuse notre proposition de payer par chèque ou en contre-remboursement : « Le payement ce (sic) fait par carte ou cryptomonnaie », insiste-t-il. Logique.

« Vous avez notre parole »

Pour le pousser un peu, nous nous montrons prudents et demandons comment il peut nous assurer qu’il ne s’agit pas d’une arnaque. « Je vous comprends mais cela n’existe pas avec nous vous avez notre parole », nous répond-il. Pas suffisant pour nous convaincre, alors nous réclamons une photo de lui avec une carte TotalEnergies et la mention de la date du jour. « J’ai bien mes cartes mais pour le moment je ne l’ai (sic) pas avec moi mais si vous doutez il y’a pas de souci », tente d’expliquer notre interlocuteur. Après deux heures de ce petit jeu, l’homme n’a plus répondu et nous a bloqués.









Le compte Twitter en question n’a pour autant pas été désactivé. Plus inquiétant, nous avons constaté que le compte Telegram lié à cette arnaque cumule près d’une centaine d’adhérents. Parce que, bien entendu, les personnes qui tomberont dans le piège ne recevront jamais de carte TotalEnergies et ne reverront jamais leur argent.