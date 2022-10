Le conflit social a débuté mardi matin. Une grève pour une revalorisation des salaires perturbait encore mercredi le service des transports en commun de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), a-t-on appris auprès de la CGT et de la régie des transports. « On est en grève pour nos salaires, on demande l’indexation de nos salaires sur le niveau d’inflation. On a eu 1,6 % d’augmentation pour 2022 alors que l’inflation est à + 6 %. On demande la différence », a déclaré Catherine Blesse, déléguée syndicale CGT à la Société de transports de l’agglomération nazairienne (Stran).

Une mobilisation « assez historique »

« La négociation stagne, notre direction ne nous fait pas du tout des propositions à la hauteur, on nous propose une prime de 325 euros, en tout et pour tout et par agent. On a une mobilisation assez historique, avec tous les services touchés. On a 80 % des conducteurs, des agents de maîtrise, du personnel commercial… », a-t-elle ajouté, précisant que la CFDT faisait aussi partie du mouvement.









Sur son site, la Stran indiquait que plusieurs lignes étaient touchées en raison « d’un mouvement de grève ». Environ 240 personnes travaillent à la Stran qui dessert un territoire qui compte quelque 127.000 habitants.