Tous les maires de France le savent, les illuminations de Noël sont, déjà en temps normal, un réservoir inépuisable de récriminations. Entre les jugements esthétiques sur les motifs choisis, les jalousies entre rues ou quartiers, les nouveautés qui fâchent ou le renouvellement qui tarde, le sujet est déjà sensible. Et à quelques semaines de l’échéance, il va le devenir encore plus avec la crise énergétique et l’obligation générale de faire assaut de sobriété. Certains ont déjà pris les devants. A Paris, le comité des Champs-Elysées vient de décider que la plus belle avenue du monde s’arrêtera de scintiller à 23h45, soit 2h15 plus tôt que d’habitude. A Strasbourg, les illuminations du célèbre marché de Noël sont annoncées « plus sobres ». A Toulouse, les décorations s'allumeront une semaine plus tard et s'éteindront une semaine plus tôt. Des maires, convertis au LED, hésitent probablement entre la féerie de Noël et une facture qui ne sera pas un cadeau. Et vous ? Dites-vous ce que vous en pensez

Aimeriez-vous des illuminations de Noël à l’économie parce que « l’essentiel est invisible pour les yeux » ? Allez-vous enguirlander votre maire s’il fait tout scintiller ? Que choisissez-vous entre la magie de Noël et de l’argent qui n’est pas magique ? Un Noël sobre va-t-il jouer sur votre moral ? Et, chez vous, prévoyez-vous aussi de restreindre l’éblouissement des petites et des grands ? Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous le donner dans le formulaire ci-dessous. Vos contributions serviront à rédiger un article « cadeau » pour éclairer les élus. Merci d’avance.