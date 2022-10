Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer continue sur les carburants. La grève à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme (Seine-Maritime) a été reconduite ce mercredi matin à l’unanimité, malgré la menace brandie la veille par la Première ministre de réquisitionner les dépôts du groupe pétrolier. Peu après, la CGT a annoncé la même décision chez TotalEnergies pour l’ensemble des sites dans le mouvement. Le syndicat est outre particulièrement remonté contre la manière dont Matignon traite le dossier. La CGT considère en effet que la réquisition « n’est pas nécessaire » et surtout « illégale ».

En dépit des sanctions, Moscou résiste économiquement. Principalement grâce à la manne énergétique, l’économie du pays affiche en effet de la résilience. Selon une prévision révisée du FMI mardi, le PIB russe devrait se contracter de 3,4 % en 2022, loin des prédictions internationales apocalyptiques de mars, dans la foulée de l’intervention militaire en Ukraine. Mais les défis à relever à plus long terme restent multiples. La Russie va en effet se retrouver de plus en plus dépendante de la manne énergétique, tandis que les secteurs à haute valeur ajoutée risquent d’accentuer leur retard.

A l’inverse du Real Madrid et de Manchester City, pour Paris la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions attendra. Le club de la capitale n’a en effet obtenu que le point du match nul mardi soir. L’opposition accrocheuse de Benfica et les remous en coulisses autour de Mbappé, buteur sur penalty, n’ont pas permis à Paris de faire mieux que 1-1 au coup de sifflet final. Dans le groupe H, le PSG reste tout de même coleader (8 points) avec Benfica, devant la Juventus Turin (3 points), qui a sombré 2-0 face au Maccabi Haïfa (3 points) et voit ses chances de qualifications s’amenuiser.