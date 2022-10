En octobre, les forestiers partent à la chasse au gland

C’est une course contre la montre dans laquelle se sont lancés les agents de l’Office national des forêts (ONF). C’est en effet en octobre qu’il faut ramasser les glands avant qu’ils « ne germent et [soient] impropres au semis », précise le communiqué de presse de l’ONF. Car ceux-ci sont destinés au renouvellement des forêts d’Ile-de-France, diablement importantes en ces temps de changement climatique.

C’est pourquoi les glands ne proviennent que de « parcelles classées par l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), celles réputées pour la qualité de leurs chênes ». En Ile-de-France, seules « six forêts domaniales ont le privilège d’en faire partie : Fontainebleau, Dourdan, Saint-Germain, Villefermoy, Marly et Sourdun. »

19.000 litres de glands récoltés en 2020

Evidemment, il n’est pas question pour les agents de l’ONF de parcourir toutes les forêts. le ramassage se limite à quelques parcelles spécifiques « reconnues pour la qualité des arbres et la pureté de l’espèce ». Par exemple, à Fontainebleau, le ramassage ne concerne que 120 hectares sur 22.000. Pour avoir un ordre de grandeur, en 2020, 19.000 litres de glands ont été récoltés.









Les fruits du chêne remplissent ensuite des sacs de 30 litres, scellés et étiquetés. Ceci a son importance car la réglementation impose de choisir des plants provenant du même territoire que leurs parents. Les sacs sont ensuite envoyés à la sécherie de la Joux dans le Jura où ils sont triés et examinés. Puis, « les lots de semences seront revendus à des pépiniéristes privés ou expédiées à la pépinière ONF des Essarts située dans la forêt domaniale d’Eawy ».





In fine, deux ou trois ans plus tard, lorsque les bébés-chênes « atteindront une trentaine de centimètres, ils serviront en grande partie à replanter les forêts publiques ». Ainsi les glands récoltés en 2020 ont donné naissance à 1,8 million de plants, de quoi replanter 1.800 hectares.