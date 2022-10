Elle avait disparu depuis le 9 août et un spectacle donné dans la forêt de Brocéliande. Deux mois plus tard, la louve domestiquée a été retrouvée saine et sauve, révèle Ouest-France. C’est le propriétaire de l’animal qui l’a annoncé au quotidien, expliquant simplement être « soulagé ». Lorsque nous l’avions contacté fin août, le responsable de la compagnie Les Baladins de la Vallée d’Argent avait exhorté la population à ne surtout pas chercher sa louve blanche. « Elle est très peureuse. Plus elle sera recherchée par la population, moins on a de chances de la retrouver vivante », craignait le responsable de la troupe.









D’après Ouest-France, l’animal aurait été retrouvé dans la commune de Guillers (Morbihan), soit à environ 25 kilomètres du village du Beignon où elle avait disparu. L’animal domestiqué s’était sauvé en marge d’un spectacle de balades contées organisé dans la forêt de Brocéliande. La gendarmerie avait installé des pièges pour tenter de capturer l’animal.