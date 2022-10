Enquête digne de Sherlock Holmes, files interminables, crainte de tomber en panne sèche… Depuis le début de la grève des salariés de TotalEnergies et d’Esso-ExxonMobil, c’est la galère, voire l’enfer, pour trouver une station essence dont les réservoirs sont remplis. Mais on peut compter sur la solidarité, les groupes Facebook et les développeurs de tous bords pour tenter de trouver précieux liquide. Et parmi les outils disponibles, il y a cette carte de l’état des stations en temps réel, développée par Essence & Co.

Carte de l'état des stations services en France





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Pas inutile sachant que ce mardi, la CGT et FO ont décidé de reconduire la grève, malgré les pressions du gouvernement et un accord majoritaire sur les salaires signé à Esso-ExxonMobil. « Le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soient levés sans délai. Sans quoi, nous prendrons nos responsabilités, c’est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever », a menacé dans le même temps, ce mardi matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.