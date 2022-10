Les habitants de Bordeaux Métropole auront-ils bien de l’eau au 1er janvier 2023 ? Pas de panique, « nous serons prêts » assure Sylvie Cassou-Schotte, la vice-présidente EELV de la collectivité en charge de l’eau et de l’assainissement, alors que le sujet du transfert de la gestion de l’eau, de Suez vers une régie publique, a alimenté de vifs débats lors du dernier conseil de Bordeaux Métropole entre la majorité et l’opposition de droite. Pour cette dernière, la collectivité a pris du retard, et il serait plus raisonnable d'adopter un délai supplémentaire.

« Nous sommes tenus de réussir au 1er janvier 2023, et nous avons fait tout ce qu’il fallait pour être prêt » martèle Sylvie Cassou-Schotte. L’élue admet toutefois que ce passage de témoins entre Suez, entreprise privée qui gère l’eau de Bordeaux Métropole depuis trente ans, et la régie publique qui est en train d’être créée, « n’est pas simple ». « Nous n’avons pas eu toutes les informations nécessaires en temps voulu » glisse-t-elle, admettant que « quelques marchés publics ne seront pas passés au 1er janvier, ce qui sera toutefois sans incidence sur le calendrier. » Une intersyndicale Suez Eau Nouvelle-Aquitaine évoquelle, « une centaine de marchés publics sur 300 à passer avant fin décembre. »

Pas d’accord sur le nombre de salariés à transférer

La décision de faire passer la gestion de l’eau en régie, a été prise par la nouvelle majorité de Bordeaux Métropole le 18 décembre 2020, alors que cela fasait plus de trente ans qu’elle était gérée par le privé, en l’occurrence Suez. Il ne s’agit pas d’une mince affaire, puisque la loi oblige la métropole à reprendre environ 300 salariés de Suez, et que le contrat porte sur l’eau de 25 communes, soit environ 780.000 habitants.

Le nombre de salariés à reprendre est une pierre d’achoppement entre les syndicats et la collectivité. « La direction de la Régie l’Eau Bordeaux Métropole annonce 268 salariés Suez transférables, Suez en annonce 295, il y aurait donc 27 collègues sur le carreau ? » s'interrogent les syndicats. « Effectivement nous ne sommes pas d’accord, concède Sylvie Cassou-Schotte. Il s’avère que nous avons constaté que des agents de Suez n’avaient rien à faire au sein de la future régie, notamment des agents qui sont en longue maladie, ou d’autres qui ne travaillent pour le secteur de Bordeaux Métropole qu’à 5 ou 10 %, et qui sont employés à autre chose le reste de leur temps. Nous refusons donc le transfert à hauteur de 295 personnes, car nous intégrerons uniquement les agents qui travaillent à plus de 50 % de leur temps pour Bordeaux Métropole. »

Concernant l’harmonisation des conditions de travail, « il y aura un cadre unique d’emploi » pour les 450 agents de la future régie. « Quatre thématiques majeures (mutuelle, prévoyance, retraite, épargne salariale) liées à la constitution du futur cadre d’emploi de la régie ne sont toujours pas terminées » s’inquiète de son côté l’intersyndicale.

Réduire le taux de fuites sur le réseau

La métropole promet que le consommateur s'y retrouvera avec une gestion publique de l'eau. « Mais nous ne nous sommes jamais engagés sur une baisse du prix de l'eau pour l'ensemble des clients » prévient d'emblée Sylvie Cassou-Schotte, sachant que la flambée des coûts de l'énergie, pourrait voir la facture électrique de la régie doubler l'année prochaine. « En revanche, nous n'augmenterons pas le prix en 2023, au regard de l'inflation à 6 %, cela équivaut à une baisse. »









S'il n'y aura pas de baisse pour tout le monde, la métropole s’était tout de même engagée à « revoir la politique tarifaire. » « Cela veut dire que nous voulons mettre en place une politique tarifaire sociale et environnementale, décrypte l'élue, et nous allons effectivement différencier l’eau essentielle de l’eau de confort. » La collectivité s’engage également à « doubler le montant actuel de l’investissement pour améliorer le réseau. » L’objectif est notamment de réduire le taux de fuites, évalué à 15 %.