« Briser le silence et accompagner plus efficacement les victimes ». A Rennes-2, la direction de l’université renforce sa lutte contre les violences. Depuis lundi, les 21.000 étudiants peuvent désormais signaler des faits d’agression, de harcèlement ou de discrimination dont ils sont victimes ou témoins via un formulaire en ligne accessible via l’Intranet étudiant de l’établissement. « Ce dispositif doit améliorer considérablement le processus d’alerte, le traitement et le suivi des signalements », souligne Typhaine Grignard, vice-présidente de Rennes-2 chargée de la vie étudiante.

Une fois transmis, le signalement sera traité par le service vie étudiante et la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l’université. « Avec l’accord des victimes, et selon la nature des faits signalés, une régulation peut être mise en place avec l’ensemble des parties prenantes pour la recherche de solutions possibles », précise la direction de Rennes-2 dans un communiqué.

L’ex-directeur de Staps mis en examen pour viols

Une trace écrite du signalement sera conservée, « ce qui lui confère une fonction de main courante interne ». Selon la gravité des faits, la présidente de l’université sera informée, « ce qui peut aboutir à la saisine de la commission disciplinaire voire du procureur de la République ».





Courant juin, l’université Rennes-2 avait été empêtrée dans un scandale impliquant l’ancien directeur de Staps. Mis en examen pour viols, ce dernier avait été autorisé par la justice à retourner enseigner. Mais devant le tollé suscité par cette décision, la direction de l’université avait pris un arrêté pour lui interdire provisoirement l’accès au campus en attendant son jugement.