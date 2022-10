On a testé le spa à la bière, une tendance qui ne peut pas faire de mal(t)

Se baigner dans l’équivalent de 300 pintes de blonde. Le kiff non ? C’est aussi ce que l’on pensait vivre quand on nous a proposé de découvrir le spa à la bière, une tendance venue d’Europe de l’Est qui arrive depuis peu en France, comme à Paris, Strasbourg ou Vertou près de Nantes. L’expérience vaut le coup d’être vécue, même si le nom est un peu survendu : seul ou à deux dans une grande baignoire en chêne, vous barbotez pendant une heure dans 150 litres d’eau chauffée à 38 degrés où infusent poudres de malt, de houblon et de levure de bière.

Une mixture sans mousse qui, en plus d’étancher nos grosses soifs à l’apéro, offrirait de nombreux bienfaits. « La levure de bière est très bonne pour la peau et les cheveux, le malt est relaxant tout comme le houblon, qui va en plus venir exfolier la peau, assurent Chrystelle et Olivier Rigaud, d’anciens courtiers en assurance qui ont tout plaqué pour ouvrir O Divin spa à Vertou, après avoir eux-même vécu la « délicieuse expérience » en Belgique. Il s’agit des ingrédients de la bière mais sans la fermentation : ce n’est donc pas enivrant même si l’objectif est que l’on vous emmène ailleurs. C’est une détente pour le corps et l’esprit. »

Une (vraie) bière pour totalement se détendre

Au départ, la situation est déroutante. Immobile au milieu de la cabine, on glisse un peu sur les parois, appuie sur un bouton pour actionner les bulles, puis sur un autre pour changer la couleur des lumières d’ambiance… bref, on se demande bien comment on va occuper les 50 prochaines minutes. Un peignoir et des tongs noirs nous attendent si l’on souhaite rejoindre la banquette en paille juste à côté, mais la chaleur de ce bain douillet, un peu verdâtre mais pas du tout collant, commence à bien nous plaire, une fois l’appui tête calé. Très voire trop légère, l’odeur florale de houblon se diffuse.

Au bout d’une vingtaine de minutes, une sonnerie vient nous sortir d’une douce torpeur. Notre commande passée via SMS, une bière blanche locale en bouteille, est servie juste derrière la porte ! Car s’il n’est pas vraiment recommandé de boire la tasse, voilà l’autre ingrédient qui nous fera peut-être monter d’un cran sur l’échelle de la détente. Il faut dire que ce n’est pas si simple de se la couler douce en plein milieu d’une journée de travail… La tentation de checker nos mails est grande, mais il faut résister.

Les gorgées fraîches dans ce bain qui, lui, ne refroidit pas sont agréables. Les minutes défilent mais ressemblent désormais à des secondes et c’est quand arrive l’issue de la séance (35 euros l’heure) que l’on n’a plus vraiment envie de quitter cet endroit. Trop tard : la deuxième sonnerie, à quinze minutes de la fin, nous pousse vers la douche. Aussitôt rincée, on en ressort avec un sourire un peu béat et, il est vrai, une peau de bébé. Le soir, mais c’est peut-être une coïncidence, le sommeil est arrivé une heure plus tôt qu’à l’accoutumée.