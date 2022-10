Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a prévenu ce mardi matin sur RTL que les blocages dans les raffineries devaient être levés « sans délai », face aux pénuries qui touchent les stations-service. Sans quoi le gouvernement interviendra, menace-t-il. « Nous pourrions être amenés à les lever », maintenant que « la grève a duré, dure trop longtemps et a des conséquences », prévient-il.

« Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation s’arrête », a-t-il ajouté au lendemain d’une réunion d’urgence à Matignon, en évoquant la possibilité de procéder à des réquisitions ou de rouvrir les accès aux dépôts. Il estime que « le dialogue social a payé » à Exxon, et que l’appel de la CGT à continuer la grève chez TotalEnergies est « excessif et anormal ». « La direction de Total a raison de demander la levée des blocages avant de discuter », selon lui.





"Le blocage des raffineries et des centres de dépôt ne doit pas rimer avec le blocage de la vie de millions de français", @olivierveran dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/iSXSUf10y4 — RTL France (@RTLFrance) October 11, 2022



Retour à la normale « dans les 15 jours »

Si la situation ne s’améliorait pas « très vite », le gouvernement pourrait « débloquer, rouvrir l’accès aux centres de dépôt et aux raffineries, et ensuite réquisitionner le personnel adéquat pour pouvoir permettre à la situation de se normaliser », a expliqué Olivier Véran. Le retour à « un fonctionnement normal » dans les régions les plus touchées devrait « prendre quelques jours » , prévient-il, assurant que « ce sera le cas dans les 15 jours », soit avant les congés de la Toussaint.









Il a par ailleurs jugé anormal que « quelques profiteurs de grève » aient fait bondir « les prix de l’essence à la pompe » dans certaines stations. Le gouvernement « discute avec Total en vue qu’il puisse y avoir une prolongation sur quelques jours de la ristourne » mise en place par le groupe, selon le porte-parole.