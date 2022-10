Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Changement de ton au lendemain de la réunion de crise à Matignon pour mettre fin à la pénurie à la pompe. Le gouvernement a appelé ce mardi à la levée « sans délai » des blocages des dépôts de carburants, en menaçant d'« intervenir » pour les débloquer, a déclaré sur RTL son porte-parole, Olivier Véran. Lundi soir, Elisabeth Borne a réuni plusieurs ministres en urgence, alors que près d’un tiers des stations françaises sont affectées par des pénuries et que la grève a été reconduite dans plusieurs raffineries de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. « Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c’est faire des Français les victimes d’une absence de dialogue », a également critiqué l’entourage de la Première ministre. Plusieurs préfets ont par ailleurs pris des mesures pour limiter la distribution. Ceux du Var et de Haute-Provence ont publié un arrêté pour encadrer les achats à 30 litres par automobiliste et 120 litres par poids lourds, tandis que la constitution de stocks d’essence est interdite dans le Rhône.

Les bombardements russes - d’une ampleur inégalée depuis des mois - sur Kiev et d’autres villes d’Ukraine lundi continuent de provoquer l’indignation et la colère des Occidentaux. Dix-neuf personnes ont été tuées et 105 blessées, selon un nouveau bilan annoncé par les autorités. Ces attaques seront dans la journée au centre des discussions des membres du G7. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer à cette réunion virtuelle d’urgence prévue à partir de 14 heures. En attendant, l’Union européenne a estimé que ces bombardements s’apparentaient à des « crimes de guerre » dont les responsables devront « rendre compte ». Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lui dénoncé « une escalade inacceptable ». Et Emmanuel Macron a pour sa part estimé que ces « frappes délibérées de la Russie sur l’ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, c’est un changement profond de la nature de cette guerre ».

Sans Messi, le PSG doit retrouver la gagne contre le Benfica en C1

L’heure du retour a sonné. Ce mardi à 21 heures, Paris va devoir faire sans Lionel Messi, touché à un mollet, en Ligue des champions, face au Benfica. Mais le PSG ne joue pas du tout son match de la dernière chance. Invaincu cette saison en C1, le club de la capitale maîtrise son destin dans le groupe H. Il peut même se qualifier dès ce soir en cas de victoire face au club portugais, si dans le même temps, la Juventus ne gagne pas à Haïfa. En Ligue 1, le champion de France en titre est toujours leader, avec huit victoires et deux nuls en dix journées.