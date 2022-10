La peur de la panne sèche hante visiblement les Français et plus particulièrement Marseillais, Lillois et Parisiens. Selon des données enregistrées par le navigateur Waze, les habitants de la ville sont les champions de France de la ruée vers les stations-service dans le contexte actuel de pénuries de carburants sous fond de grève dans les raffineries.









En détail, l’application de guidage a enregistré, à Marseille ce week-end une hausse de 135 % des itinéraires vers les stations-service, contre 13 % à Lyon, 35 % à Paris ou encore 38 % à Lille par rapport au week-end précédent.

Un classement aux faux airs de celui de L1 2020-2021

Mais rapportés aux trois dernières semaines, soit avant le début de cette tension sur les carburants, Parisiens (+149 %) et Lillois (+110 %) décrochent la palme devant Marseille (+109 %) de ce concours inter-villes de la ruée sur les stations-service.

Au rayon des analyses de ce classement aux faux airs de Ligue 1 (version 2020-2021), nous pouvons renseigner cette étude de l’Insee sur les modes de déplacements domicile-travail de moins de 5 kilomètres dans les principales aires urbaines. A Paris, 37 % des 10 millions d’habitants parcourent ce trajet en voiture, contre 51 % à Lyon (1,26 million d’habitants), 61 % à Aix-Marseille (1,17 million d’habitants) et 68 % à Lille (950.000 habitants).