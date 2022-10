C’est une séance qui s’annonce « exceptionnelle ». La maison de vente aux enchères Emmanuel Layan & associés, à Bordeaux, organise ce vendredi 14 octobre une vente aux enchères de l’ensemble du mobilier d’un château, à Pont-du-Casse près d’Agen (Lot-et-Garonne).

« La vente regroupe du mobilier ancien, des peintures, des sculptures, de l’art asiatique, des luminaires dont un exceptionnel lustre à trente lumières, de superbes tapis, des tableaux anciens, français, italiens, hollandais, des gravures, des objets d’art, des bibelots, des miniatures, des textiles anciens et plus encore… », énumère le commissaire-priseur Emmanuel Layan, dans un communiqué. En tout, plus de 250 lots seront proposés à la vente, « et les enchères commencent à 10 euros pour certains, indique Emmanuel Layan. Il y aura des affaires à faire et du mobilier d’exception à acquérir. »

Le lieu exact dévoilé mercredi

Il y en aura donc pour tous les goûts, tous les styles, et toutes les bourses. Et pour ceux que cela intéresse, le château, belle demeure construite vers 1900 mêlant style Balnéaire « Belle Epoque » avec des éléments d’architecture de la Renaissance, est lui aussi à vendre.

La visite, ouverte au public, permettant de voir l’ensemble des lots qui seront vendus aux enchères, aura lieu jeudi de 14 heures à 18 heures et vendredi de 10 heures à 12 heures. Elle se clôture juste avant le début de la vente aux enchères. Le lieu exact de la vente sera révélé mercredi sur le site Internet de la maison de vente.