A force de tirer sur la réserve, à un moment donné, il n’y en a plus. Alors qu’un nombre croissant de stations-service de France connaissent des difficultés pour s’approvisionner en carburants, les dépanneurs, eux, voient leur activité augmenter de manière significative. En cause, des automobilistes tombés en panne sèche en tentant, coûte que coûte, de trouver de l’essence. Une galère qui peut coûter très cher au client s’il n’a que survolé les petites lignes de son contrat d’assistance auto.

Malgré le petit geste de Total Energies pour tenter de mettre un terme au mouvement social, qui touche plusieurs raffineries françaises, la grève a été reconduite ce lundi matin. Du coup, les difficultés d’approvisionnement des stations-service du territoire perdurent et les jauges des réservoirs d’essence des usagers de la route baissent. Et les automobilistes des Hauts-de-France, région la plus concernée par la « pénurie », qui comptaient se replier sur le train ce lundi, ont eu la mauvaise surprise de voir de nombreux trains supprimés, en raison d’une grève des aiguilleurs de la SNCF. Même sans cela, certains jusqu’au-boutistes ont misé à tort sur leur bonne étoile pour trouver une station approvisionnée : « Depuis une semaine, on a plusieurs interventions par jour pour des pannes d’essence alors que ça n’arrive pratiquement jamais », explique à 20 Minutes le gérant de Buisine dépannage, à Bois Grenier, dans le Nord.

« 5 à 6 interventions pour panne sèche » chaque jour

Et ce professionnel est très loin d’être le seul. « Ça n’arrête pas », reconnaît-on chez Dekeister, à Lille. « On est à trois ou quatre dépannages de ce type chaque jour contre un par mois en général », nous assure-t-on chez Van-Laecke, un autre dépanneur lillois. Dans le Pas-de-Calais, la situation semble encore pire avec « cinq à six interventions pour panne sèche » chaque jour en ce moment selon un dépanneur de Beaurains. Et, contrairement aux rares cas qui arrivent en temps normal, les professionnels interviennent partout : « Sur autoroute, cela arrive parfois de tomber en panne sèche, par inattention ou en se disant qu’on va tenir jusqu’à la station d’après, continue le gérant de Buisine dépannage. Là, on intervient pour des gens en panne en pleine ville, c’est une première. » Chez Van Laecke, on s’étonne encore d’avoir été appelé par un automobiliste en panne… à la station-service : « La personne est tombée en rade en faisant la queue et quand son tour est venu, la station était vide », assure le dépanneur.









Dans tous ces cas, les professionnels avaient été contactés par les compagnies d’assurances des automobilistes. Mais le coup de fil à son assistance peut aussi réserver une mauvaise surprise. En effet, il se peut que votre contrat d’assistance en cas de panne contienne une exclusion concernant la panne d’essence. L’assureur Matmut lui-même préconise de « vérifier l’étendue de votre garantie d’Assistance dans les conditions Générales ». Non seulement pour la prise en charge de ce type d’incident, mais aussi s’il existe « une franchise en cas de panne à moins de 50 km de son domicile ». Selon l’endroit où vous vous trouvez, le jour de la semaine et la distance de remorquage, il peut vous en coûter entre 120 et 300 euros. Sans compter l’amende de 75 euros encourue si cette galère vous arrive sur une autoroute, l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence en cas de panne d’essence n’étant pas considéré comme un cas de force majeure par le Code de la route.