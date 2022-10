Une bonne galère pour une partie des Français. De nombreuses stations-service connaissent toujours des ruptures d’approvisionnement ce lundi, en raison du mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant français. Initié il y a une dizaine de jours, il a été reconduit dimanche chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. Une situation qui pénalise de nombreux Français qui ne peuvent pas se rendre au bureau ou déposer leurs enfants à l’école. Par ailleurs, le ramassage scolaire ne peut plus être assuré dans certaines villes des Hauts-de-France, de l’Essonne…

Si vous êtes dans ce cas, dites-nous où vous habitez. Est-ce la première fois ce lundi que vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail, faute d’essence ? Quelle solution avez-vous trouvée avec votre employeur : télétravail, pose de congés, proposition de rattraper vos jours de travail perdus plus tard ? Si vous n’avez pas pu conduire vos enfants à l’école, qui va s’occuper d’eux ? Avez-vous contacté leur établissement ? Est-il prévu un système d’enseignement à distance ? Etes-vous équipé informatiquement pour ça ? Vous êtes-vous organisé pour la semaine ou pour une durée plus longue ?