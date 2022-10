Une fois encore l’actualité ne s’est pas mise en mode week-end. Si vous avez décroché du fil info ce samedi et ce dimanche, on vous remet à flot avec nos cinq infos dans le rétro.

Qui a fait exploser le pont de Crimée ?

Ce dimanche, des plongeurs russes ont examiné le pont pour en savoir plus. Pour l’instant, la Russie n’a pas accusé l’Ukraine de cette attaque, et Kiev ne l’a pas revendiqué. Un autre acte de sabotage s’est produit dans le week-end en Allemagne sur le réseau ferré, là, la piste russe est évoquée.

Du carburant cette semaine ?

TotalEnergies a annoncé ce dimanche être prêt à négocier dès octobre sur les salaires si les blocages des raffineries cessent. Depuis une dizaine de jours, un mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de TotalEnergie et ExxonMobil perturbe l’approvisionnement en carburant. La raison de cette mobilisation ? Une revalorisation des salaires. En déplacement en Algérie, la Première ministre Elisabeth Borne a estimé que « la situation va s’améliorer tout au long de la semaine ». A voir si directions et syndicats vont s’asseoir à la table des négociations.

Un drame évité de peu au GP du Japon

Pierre Gasly a frôlé le drame ce dimanche sur la piste de Suzuka, au tout début d’un Grand Prix du Japon lorsque le pilote AlphaTauri est passé à toute vitesse à quelques mètres d’une grue de levage non signalée, venue évacuer la Ferrari accidentée de Carlos Sainz. Un événement survenu en pleine confusion alors que la course venait d’être neutralisée, et sur une piste où il y a huit ans Jules Bianchi a eu un accident dans les mêmes conditions, avant de décéder quelques mois plus tard. L’émotion et l’indignation se sont emparées du paddock.

Le hashtag énigmatique de Mbappé

Je publie, j’efface, je republie. Kylian Mbappé a hésité avant de faire passer un message à l’issue du match nul du PSG à Reims (0-0), samedi soir. Ce qui intrigue les suiveurs du club parisien, et surtout ce qui les invite aux commentaires, c’est ce hashtag #pivotgang.

Raynaud gagne « The Voice Kids »

Le jeune Réunionnais de 11 ans, coaché par Patrick Fiori, a remporté le télécrochet de TF1 ce samedi. Il a confié à 20 Minutes ses premières émotions trophée en main et comment la solidarité de son village lui a permis de remporter le concours.

