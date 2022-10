Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En réponse à Vladimir Poutine, Joe Biden met en garde contre le risque d’une « apocalypse » nucléaire en Ukraine

Il prend Poutine au sérieux. Le président américain Joe Biden a jugé jeudi que les menaces russes d’utilisation de l’arme nucléaire dans le conflit en Ukraine faisaient courir au monde un risque d' « apocalypse » pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba en pleine Guerre froide. « Nous n’avons pas été confrontés à la perspective d’un Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains » en 1962, a-t-il déclaré lors d’une collecte de fonds à New York au cours de laquelle il a estimé que son homologue russe Vladimir Poutine « ne plaisantait pas » en proférant ces menaces. « Il existe, pour la première fois depuis la crise des missiles cubains, une menace directe d’utilisation d’armes nucléaires si les choses continuent de suivre la voie qu’elles empruntent actuellement », a encore dit le président américain.

Le gouvernement dévoile son plan de sobriété énergétique pour passer l’hiver

Un pour tous, tous pour un ! Neuf ministres se sont succédé au Parc des Expositions de la porte de Versailles ce jeudi pour présenter une série de mesures dans le cadre du plan de sobriété énergétique du gouvernement. Objectif : réduire la consommation d’énergie du pays de 10 % en deux ans (et de 40 % d’ici 2050). En préambule, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a ainsi rappelé « l’urgence » à agir, « pour notre planète, pour les générations futures, pour la biodiversité et aussi pour notre indépendance, énergétique et politique ». De l’incitation au covoiturage à la réduction du chauffage, 20 Minutes fait le point sur les principales annonces.









Le Nobel de la paix décerné en pleine guerre en Europe

Clou de la saison, le prix Nobel de la paix sera annoncé ce vendredi à 11 heures, à Oslo. Critique à Vladimir Poutine ? Un signal d’alarme face à l’urgence climatique ? La prestigieuse distinction sera décernée en pleine guerre en Ukraine, alors que l’invasion russe a plongé l’Europe dans l’une des crises les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale. Des candidatures, on ne connaît que le nombre, pas de noms : 343 cette année, soit 251 individus et 92 organisations. Le prix de la paix avait couronné deux champions de la liberté de la presse et de l’information l’an dernier, la journaliste philippine Maria Ressa et son confrère russe Dmitri Mouratov. C’est le seul Nobel à être décerné à Oslo, les autres disciplines l’étant à Stockholm.