« Votre Compte personnel de formation arrive à expiration »… Un message bientôt illégal ? Les députés examinent jeudi une proposition de loi pour interdire ce type de démarchage, frauduleux ou non, espérant tarir le flux de sollicitations subi par les particuliers. La proposition de loi MoDem, déjà largement validée en commission et soutenue par le gouvernement, entend interdire « toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation » (CPF), que ce soit « par téléphone », par « courrier électronique » ou via les réseaux sociaux. Tout manquement deviendrait alors passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à « 75.000 euros pour une personne physique » et « 375.000 euros pour une personne morale ».

Reste à savoir si l’illégalité entraînera mécaniquement la rareté des messages intempestifs. Le député Bruno Fuchs, membre du groupe centriste auteur du texte, veut y croire. « Ça ne va pas tarir immédiatement le flux mais les amendes et le risque d’une procédure seront assez dissuasifs », assure l’élu du Haut-Rhin. « La personne qui va recevoir un SMS n’aura plus aucun doute, elle saura que c’est illégal et qu’elle peut faire un signalement », affirme-t-il. Et « si je suis un opérateur, je sais que je vais être sanctionné immédiatement. Je vais faire attention avant d’utiliser ce genre de méthode », poursuit le député.

Une fraude en hausse

Au-delà de l’interdiction du démarchage, le texte ambitionne de faciliter les échanges entre la Caisse des dépôts et les différents services de l’État impliqués dans la répression des fraudes. Le Compte personnel de formation, qui existe depuis le 1er janvier 2019, permet à toute personne active d’acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. C’est la Caisse des dépôts (CDC) qui rémunère directement les sociétés de formation, parfois des coquilles vides cherchant à siphonner de l’argent public.









La fraude a fortement augmenté en 2021, détaillait en juillet Tracfin, la cellule de renseignements financiers de Bercy. Les déclarations de soupçons transmises ont grimpé à 116, contre seulement 10 en 2020. Cela représente des soupçons de fraude de 43,2 millions d’euros, contre 7,8 millions une année auparavant.

Signal politique

Le texte est promis à une adoption assez large. Les députés Les Républicains ont tout de même regretté que la proposition de loi ne se penche pas suffisamment sur « l’insertion ou encore l’accompagnement des actifs ». Outre l’interdiction du démarchage, le débat devrait mettre sur la table la question de la qualité des formations, et notamment la piste d’exiger des sous-traitants d’une entreprise de formation qu’ils aient la même certification de qualité que l’entreprise qui a été agréée au CPF. « C’est un signal politique clair », assume Bruno Fuchs. « Il y a trop d’abus dans certaines formations. »

Des amendements déposés pour la séance tenteront d’imposer une interdiction plus large du démarchage téléphonique sauf consentement explicite du consommateur, ou encore de conférer aux décisions de la Caisse des dépôts le caractère d’un titre exécutoire. Reste qu’une partie de la fraude ne pourra sans doute pas être résolue par l’interdiction du démarchage. Les méthodes de fraudes ont évolué, expliquait en juillet le directeur de Tracfin Guillaume Valette-Valla.

Les réseaux se sont nettement professionnalisés et comptent désormais des organisations criminelles transnationales, notamment en dehors de l’Union européenne, sur le modèle de fraudes plus anciennes telles que celles sur le marché du carbone. En 2021, plus de 2 millions de Français se sont inscrits à une formation et l’application « Mon CPF » avait fait l’objet de 3,8 millions de téléchargements.