À l’occasion de la journée des aidants ce jeudi, le gouvernement a annoncé vouloir trouver davantage de solutions pour offrir du répit à ces personnes qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé.

Dans un communiqué, le ministère des Solidarités a indiqué souhaiter à la fois « renforcer le maillage territorial » et développer différents types de solutions pour « faciliter » le quotidien des aidants et « éviter » leur isolement. Il s’agit par exemple de mettre en place des relais auprès de la personne aidée à son domicile. Le gouvernement compte également engager un travail sur « la définition des proches aidants dans le code de l’action sociale et des familles, pour mieux inclure les aidants de personnes en situation de handicap et les aidants de personnes malades ».





Une nouvelle « stratégie nationale pluriannuelle pour les aidants » en 2023

Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle « stratégie nationale pluriannuelle pour les aidants », qui démarrera en 2023 mais reste « dans la continuité de la précédente », selon Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, cité dans le communiqué.

Le gouvernement avait lancé en 2019 une première stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants, pour la période 2020-2022. Au cours de cette période, il a notamment déployé une « offre de répit » avec la création de 252 lieux d’accueil et a créé un congé indemnisé pour les proches aidants. On estime que 8 à 11 millions de personnes en France aident régulièrement un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap ou malade.