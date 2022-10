Pourquoi les images des puzzles sont-elles (presque) toujours ringardes ?

« Entre le château en Bavière, le même depuis cinquante ans, le palmier sous les Seychelles, les labradors et les chatons. Oui, le puzzle, c’est ringard ! » Ce verdict sans appel n’est pas lancé à l’emporte-pièce. Il émane de la plus grande « assembleuse » de France, Sophie de Goncourt, multiple championne du Monde et d’Europe, en équipe ou en solo. Celle qui a arrêté de regarder la télé pour s’entraîner avec son mari et coéquipier, qui termine en trois quarts d’heure le 1.500 pièces qui va vous prendre des semaines, est bien placée pour juger du degré de kitsch de sa passion. Elle a plus de 1.000 boîtes chez elle, dont une bonne partie rapportées des concours qu’elle gagne. Et c’est imparable, elle accumule les modèles de paysages et d’animaux mignons mais lassants ou « de mamies avec des minous sur les genoux ».

« On essaie de sortir de la routine mais on n’a pas le budget pour faire dans l’originalité », reconnaît Marianne Agraz de l’association gersoise « Le puzzle est dans pré », qui organise ce week-end son deuxième concours à Toulouse*, avant celui du 16 octobre à Pornic. Avec une inscription à 20 euros par équipe de deux, la salle à payer, et 50 boîtes de puzzle à acheter – forcément les mêmes, dont les pièces ne se racornissent pas et qui repartent avec les joueurs –, l’asso gersoise doit taper dans des modèles classiques de moyen de gamme, « à 12, 13 euros maximum ». D’où l’impressionnante collection de modèles « bateaux » de Sophie de Goncourt.

Des « niches dans la niche »

Mais, nous, reconstitueurs du dimanche, qui prolongeons ce hobby (re)découvert au détour des confinements, sommes-nous aussi condamnés à trimer sur des pelages et des rivières avec nénuphars ? « Quand on cherche bien, il y a des puzzles mystères très amusants, des puzzles impossibles, et même des artistes qui font des pièces uniques », rassure Marianne Agraz, qui pratique avec ses deux sœurs au coin du feu. « Il y a dans le commerce quantité de modèles qui reviennent toujours tout simplement parce que les licences sont libres de droit et qu’ils coûtent moins cher à produire aux gros éditeurs, explique Sophie de Goncourt. Mais le puzzle, ce n’est pas que ça », confirme la fine connaisseuse de ce « marché de niche » et chineuse de surcroît. Sans aller, comme elle en ce moment, jusqu’à dégotter une « galerie des tableaux les plus célèbres, de 8,50 m de long et 54.000 pièces », il ne faut pas se contenter des maigres gondoles des supermarchés mais trouver « la niche dans la niche ».

« Pour des rayons restreints, les chiens, les chats, le château de Walt Disney restent une valeur sûre. Mais quand les clients ont vraiment le choix, en fait, il y a de tout, du kitsch mais pas que », souligne Eric Lathière-Lavergne, patron du groupe spécialisé Alizé, qui possède la seule usine de fabrication française et Puzzle.fr, l’un des deux sites spécialisés français. Sur ce dernier, le premier chiot arrive en 27e position des « top ventes », après pas mal de reproductions de tableaux célèbres mais aussi plusieurs images Fantasy option gothique. « Une lune, un loup, une femme, ça marche à tous les coups », constate le spécialiste et la demande perdure bizarrement depuis des décennies.

Du dépoussiérage artistique et des photos perso

Chez Ravensbuger, le géant mondial du puzzle, pas question non plus de dédaigner « les grands classiques » quand « 20 % de population française fait du puzzle », même occasionnellement, et que, malgré le tassement du phénomène confinement, le marché progresse encore de 4 % cette année. « Il nous faut du chat, il nous faut du chien, et des paysages standards, la difficulté étant de trouver le bon visuel, celui qui va déclencher une émotion, et qui, techniquement, aura les bons aplats de couleurs. », explique Laurent Cochet, le directeur marketing. « Mais nous avons maintenant une variété beaucoup plus grande d’images pour correspondre à tous les types de puzzeleurs, ceux qui recherchent la détente comme ceux qui cherchent le challenge et la difficulté »

Pour la célèbre marque, l’opération dépoussiérage prend la forme « d’approches nouvelles », de collaborations avec des artistes contemporains, notamment de style naïf, très couru en ce moment. Le géant travaille aussi par exemple avec le photographe, Loïc Lagarde, très présent sur les réseaux sociaux, pour des paysages sortant des sentiers battus et qui sont plutôt vendus « dans des enseignes culturelles ». Le fabricant va aussi corser la difficulté des énigmes de ses « Escape puzzle », qui marchent fort.









Même recherche d’originalité du côté du groupe Alizé, avec des collections d’artistes. Mais sur le site d’Eric Lathière-Lavergne, comme sur les autres d’ailleurs, les inédits les plus furieusement tendance, ce sont les photos puzzles sur demande. Kitsch si l’on considère qu’une photo de famille et celle du matou de la maison peuvent l’être, parfois douteux. « Mais qui peuvent être très originaux quand c’est une échographie à reconstituer dans une boîte neutre ou des cartons d’invitation », dit le chef d’entreprise.

Mais que les labradors et les chatons « so cute » se rassurent. Ils gardent d’inestimables atouts stratégiques : « Quand je m’entraîne, c’est avec eux, affirme Sophie de Goncourt. Pace que c’est beaucoup plus difficile de reconstituer les nuances d’un pelage que de reproduire la profusion de détails d’un tableau naïf. »

* Concours complet mais il peut y avoir des désistements de dernière minute